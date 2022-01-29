Італія продовжила до березня заборону на в'їзд українцям

Італійський уряд на півтора місяця продовжив заборону на в'їзд до країни українцям. Обмеження стосуються навіть тих, хто пройшов повний курс щеплення від COVID-19. Про це повідомляє сайт МЗС Італії, передає агенція Укрінформ у суботу, 29 січня.

Зокрема, Україна відсутня у оновленому переліку країн категорії D, громадяни яких можуть відвідувати Італію з будь-якою метою, зокрема, туристичною.

Таким чином, з 1 лютого до щонайменше 15 березня поточного року Україна належатиме до групи країн категорії E, для громадян яких можливий в'їзд до Італії лише з поважної причини. Виключення зроблять лише для українців, які мають посвідку на проживання в Італії, їдуть з офіційним працевлаштуванням, для лікування або навчання, мають особисті стосунки з громадянами Італії чи мають іншу мету, яку можна розцінити як необхідну.

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COVID-19 в Італії

Минулі обмеження стосовно заборони в'їзду українців у Італію ввели з 16 грудня через пандемією COVID-19.

29 січня у Італії зафіксували понад 137 тисяч випадків коронавірусної інфекції, кількість померлих - 277. Загалом в Італії звітують про понад 10,8 мільйонів випадків COVID-19 з початку пандемії.

Тим часом в Україні третій день поспіль рекордно зростає кількість інфікувань - понад 37 тисяч випадків виявленої інфекції за останню добу.

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