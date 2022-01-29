Коронавірус: в Україні третій день поспіль рекордно зростає кількість інфікувань

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Минулої доби, 28 січня, в Україні виявлено 37351 випадок зараження коронавірусом, одужали 7163 особи, 149 померли. На Львівщині через стрімке поширення коронавірусної інфекції посилюють карантинні обмеження.
В Україні за добу, що минула, зафіксували 37351 новий випадок захворювання на COVID-19, повідомила у суботу, 29 січня, пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
Це майже на три тисячі випадків більше ніж днем раніше. З понеділка, 24 січня, кількість нових випадків COVID-19, виявлених протягом доби, зросла в три рази.
Серед нових випадків заражень коронавірусом 806 припадає на медичних працівників, 5341 - на дітей. Також за минулу добу в країні госпіталізовано 3340 осіб з підтвердженими випадками та підозрою на COVID-19 та 149 осіб померли внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби.
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Найбільше нових випадків виявили на Львівщині (3791), а також Одещині (2598), Івано-Франківщині (2572) та в Києві (2418).
Водночас у Львівській області у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції посилюють карантинні обмеження. Дозволена робота продовольчих ринків та закладів харчування лише за умови наявності у всіх учасників негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, проведеного не менш як за 72 години, зеленого COVID-сертифіката або сертифіката про одужання. Всі масові заходи скасовуються.
За весь час пандемії в Україні захворіли понад 4 мільйона осіб, одужали 3,6 мільйона, померли понад 100 тисяч осіб. Наразі в Україні циркулюють омікрон і дельта варіанти коронавірусу.
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Лікарі нагадують, що єдиний спосіб вберегтись від важкого перебігу хвороби - це зробити щеплення від коронавірусу. Всі повнолітні особи, в яких минуло понад шість місяців від введення другої дози вакцини можуть утримати третє "бустерне" щеплення.
З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад 15,3 мільйона людей. З них отримали дві дози 14,6 мільйона. Бустерною дозою щепились 322,5 тисячі осіб.