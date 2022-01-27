 Регулятор ЄС схвалив пігулки проти COVID-19 від Pfizer | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2022

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Новини

Регулятор ЄС схвалив пігулки проти COVID-19 від Pfizer

Paxlovid - перший противірусний препарат для перорального застосування, рекомендований ЄС для лікування COVID-19.

Таблетки від COVID-19 виробництва Pfizer

Таблетки від COVID-19 виробництва Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало надати умовний дозвіл на використання у ЄС таблеток від коронавірусної хвороби COVID-19 Paxlovid виробництва американської фармацевтичної компанії Pfizer. Про це йдеться у заяві регулятора, що була оприлюднена у четвер, 27 січня.

Зазначається, що Paxlovid - перший противірусний препарат для перорального застосування, рекомендований ЄС для лікування COVID-19.

Як зазначає ЕМА, ці таблетки рекомендовані для лікування COVID-19 у дорослих, які не потребують додаткового кисню й у яких спостерігається підвищений ризик ускладнень хвороби. Принцип дії препарату полягає в тому, що його активний компонент нірматрелвір інгібує білок SARS-CoV-2 і таким чином запобігає розмноження вірусу.

Серед можливих побічних ефектів Paxlovid: погіршення смакових відчуттів, діарея, підвищення тиску та біль у м'язах. До того ж препарат може впливати на дію інших ліків, попереджає EMA.

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Випробування препарату Paxlovid

Учасники випробувань препарату приймали Paxlovid або плацебо протягом 5 днів після початку появи у них симптомів COVID-19. Однак, пацієнтів не піддавали лікуванню антитілами. Впродовж місяця після лікування 8 з 1039 пацієнтів, які приймали Paxlovid, були госпіталізовані довше, ніж на добу. Серед пацієнтів, які отримували плацебо, цей показник був вищим - 66 з 1046 людей. Однак, серед пацієнтів, які приймали Paxlovid, смертей не було, а у групі плацебо було зареєстровано 9 летальних випадків.

Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес схвально відреагувала на рекомендацію ЕМА. Таблетки Paxlovid можуть "зробити реальний внесок у полегшення наслідків ковіду",  заявила вона.

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