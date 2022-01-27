В Ізраїлі від COVID-19 вакцинують четвертою дозою дорослих із груп ризику

В Ізраїлі розширили кампанію з вакцинації населення від коронавірусу четвертою дозою вакцини на всіх дорослих із пониженим імунітетом віком від 18 років. Про це стало відомо увечері середи, 26 січня. Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Еш послався на дослідження, згідно з яким четверта доза вакцини BioNTech/Pfizer викликає у людей трьох-п’ятикратне збільшення кількості антитіл від коронавірусу в порівнянні з тими, хто отримав три дози.

Читати також: COVID-19: чи ослаблюють бустерні щеплення імунну систему?

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, понад 600 тисяч жителів з 9,5-мільйонного населення країни вже отримали четверту дозу вакцини від коронавірусу.

Ізраїль став однієї з перших країн, яка почала масову імунізацію проти COVID-19. За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, повністю вакциновані близько 60 відсотків населення країни. Під повною вакцинацією у Ізраїлі розуміють щеплення або трьома дозами, або ж двома за умови, якщо друга була отримана недавно. На даний момент в Ізраїлі зареєстровано 8513 смертей від коронавірусної хвороби.