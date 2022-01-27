 В Ізраїлі від COVID-19 вакцинують четвертою дозою дорослих із груп ризику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2022

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Новини

В Ізраїлі від COVID-19 вакцинують четвертою дозою дорослих із груп ризику

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю оголосило про новий етап вакцинації від COVID-19. Люди з пониженим імунітетом віком від 18 років мають право на четверту дозу вакцини від коронавірусу.

Чоловік отримує четверту дозу вакцини проти COVID-19 у медичному центрі Шиба, Ізраїль

Чоловік отримує четверту дозу вакцини проти COVID-19 у медичному центрі Шиба, Ізраїль

В Ізраїлі розширили кампанію з вакцинації населення від коронавірусу четвертою дозою вакцини на всіх дорослих із пониженим імунітетом віком від 18 років. Про це стало відомо увечері середи, 26 січня. Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Еш послався на дослідження, згідно з яким четверта доза вакцини BioNTech/Pfizer викликає у людей трьох-п’ятикратне збільшення кількості антитіл від коронавірусу в порівнянні з тими, хто отримав три дози. 

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За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, понад 600 тисяч жителів з 9,5-мільйонного населення країни вже отримали четверту дозу вакцини від коронавірусу. 

Ізраїль став однієї з перших країн, яка почала масову імунізацію проти COVID-19. За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, повністю вакциновані близько 60 відсотків населення країни. Під повною вакцинацією у Ізраїлі розуміють щеплення або трьома дозами, або ж двома за умови, якщо друга була отримана недавно. На даний момент в Ізраїлі зареєстровано 8513 смертей від коронавірусної хвороби. 

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