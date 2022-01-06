COVID-19: чи ослаблюють бустерні щеплення імунну систему?

Четверте щеплення мРНК-вакцинами від COVID-19, судячи з усього, не забезпечує значно більшого захисту від омікрона, ніж третє. На це вказує попереднє дослідження з Ізраїлю, в якому взяли участь особи, щеплені вакцинами BNT162b2 (Comirnaty) або Moderna. Однак Ізраїль став першою країною світу, яка закликала своїх громадян робити четверте щеплення від коронавірусу. Дослідники опублікували свої результати 17 січня 2022 року - майже через три тижні після початку загальнонаціональної кампанії ревакцинації.

Його результати, схоже, підтверджують сумніви, вже висловлені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) минулого тижня. Марко Кавалері, який відповідає за стратегію вакцинації в EMA, на пресконференції заявив, що даних, які підтверджують широку ефективність четвертої вакцинації, поки що немає.

Деякі країни, такі як Данія, Угорщина та Чилі, вже схвалили четверту ревакцинацію, попри сумніви з боку регулювальних органів. Наприкінці грудня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що загальна ревакцинація радше розтягне пандемію в часі, ніж завершить.

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У доповнення до відсутності даних про ефективність подальших бустерних щеплень Марко Кавалері зазначив, що часто зроблені бустерні щеплення потенційно можуть негативно вплинути на імунну відповідь на COVID-19. Це може призвести до "втоми (імунітету. - Ред.) в населення", яке вже отримало кілька щеплень.

Попри те, що клінічних даних, які однозначно доводять ефективність багаторазових щеплень, поки що немає, не існує й наукових доказів того, що часті щеплення можуть призвести до виснаження імунної системи. Ця теза не має наукового обґрунтування.

Що таке виснаження Т-клітин?

Марко Кавалері, ймовірно, мав на увазі побоювання, що повторна дія антигенів, які містяться у вакцинах, може призвести до анергії Т-клітин, тобто до відсутності реакції захисних механізмів організму шляхом вимкнення імунної відповіді, уточнює Сара Фортун, професорка факультету імунології та інфекційних захворювань Гарвардської школи громадського здоров'я ім. Т. Х. Чана у відповіді на запит Deutsche Welle. Анергія Т-клітин не дозволяє Т-клітинам атакувати наш організм. Іншими словами, вона захищає його від власної імунної системи. Т-клітини відіграють ключову роль у боротьбі з COVID-19 після того, як інфекція потрапляє до нашого організму.

За даними Сари Фортун, побоювання Кавалері науково обґрунтовані. Однак його страх варто розуміти радше як запитання, на яке вченим варто було би знайти відповідь. Поки що не зрозуміло, чи можуть вакцини від COVID-19 викликати анергію Т-клітин. Але це не має впливати на будь-які політичні рішення. На думку Фортун, дослідження, пов'язані з COVID-19, набагато складніші, ніж просто виявлення концентрації антигенів.

"Т-клітини втрачають свою здатність розмножуватися, тобто стають дисфункціональними, коли вони у певних контекстах неодноразово стикаються з антигенами. Це найкраще вивчено під час лікування пацієнтів з ВІЛ або раком", - наголошує професорка у письмовій відповіді DW.

Щеплення кожні кілька місяців?

Антиген в організмі вакцинованих людей може бути присутнім протягом двох тижнів, перш ніж він знову зникне, підкреслює професор Інституту імунології в Університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені Райнгард Обст (Reinhard Obst). Він досліджував анергію Т-клітин у мишей.

Виснаження Т-клітин спостерігалося у хворих на рак або ВІЛ у відповідь на деякі імунологічні методи лікування. Незважаючи на відсутність клінічних даних, професор Обст вважає побоювання свого колеги Кавалері цілком виправданими.

"Ідея вакцинувати людей кожні чотири місяці або навіть частіше - нова. Такого ще не було з іншими типами вірусів. І побоювання щодо (можливості) виснаження Т-лімфоцитів мають стати приводом зробити паузу, - вважає професор. - Якби мене запитали, чи хочу я робити щеплення кожні чотири місяці або, скажімо, раз на два місяці, чотири рази поспіль, я запропонував би бути обережнішими і краще зробити перерву".

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Періодичність бустерних щеплень

Холден Мекер, професор імунології Стенфордського університету в Каліфорнії, відповів на запитання DW електронною поштою. Він теж не знайшов жодних наукових доказів того, що багаторазові щеплення пригнічують імунну систему. Але він нагадує дані досліджень у Великобританії, які показали, що періодичність бустерних щеплень - один раз на шість місяців - більш ефективна.

Інші дослідження також продемонстрували, що імунній системі потрібен час на створення пам'яті. Це говорить про те, що короткострокові бустерні щеплення не дуже корисні, додає професор Холден Мекер. Проте: "Щорічна вакцинація проти грипу не завдає нам шкоди, і поки що все вказує на те, що періодичні бустерні щеплення проти COVID-19 можуть захистити нас від інфекції", - зазначає Мекер.

Пол Оффіт, директор Освітнього центру з вакцин, лікар відділення інфекційних захворювань Дитячої лікарні Філадельфії та член Консультативного комітету з вакцин Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA), навпаки, критично ставиться до повторних щеплень від COVID-19 для населення в цілому. Він вважає, що, з фундаментальної точки зору, стратегія охорони здоров'я, спрямована на профілактику відносно легких захворювань, є помилкою.

На його думку, до вакцин від COVID-19 висувалися нездійсненні вимоги. Вже у третій фазі досліджень якості вакцин від Moderna та BioNTech/Pfizer у грудні 2020 року в США було досягнуто 95-відсоткової ефективності проти відносно легкої форми хвороби. "Це не може продовжуватися надто довго", - підкреслює Оффіт. Він також додає, що кількість нейтралізуючих антитіл з часом зменшується.

Його прогнози щодо того, що в деяких вакцинованих людей розвиватимуться легкі симптоми COVID-19, справдилися. "Усе гаразд", - наголошує при цьому експерт і пояснює, що вакцини працюють так, як вони мають працювати. "Їхня мета полягає в тому, щоб люди не потрапляли до лікарень, не опинялися в реанімаційних відділеннях, а тим більше - у моргах. І вакцини загалом виконують свої завдання". Але зараження вакцинованих помилково назвали "пробиттям захисту" вакцини, нарікає лікар. Це, на його думку, було помилкою в комунікації. "Так ми застосували до цієї вакцини такі високі стандарти, яких не застосовуємо до жодних інших вакцин (проти респіраторних захворювань)".

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Звичайні вакцини проти грипу та ротавірусу часто не захищають людей від легкого перебігу хвороби, натомість забезпечують захист від середнього та важкого перебігу, що, на думку Оффіта, є найважливішим.

При цьому органи охорони здоров'я США схвалили повторні щеплення для запобігання й легкому перебігу захворювання, повідомив Пол Оффіт DW. Проте основну увагу слід приділяти щепленню першою і другою дозою вакцини тих, кого ще не вакцинували, а не подальшій бустерній вакцинації тих, хто вже отримав перші два щеплення, вважає лікар.

"Це глобальна пандемія, - підкреслює Оффіт. - Ми всі страждатимемо від цього вірусу, поки не візьмемо його під контроль в усьому світі".

Світові потрібні щеплення

"Поки вірус шириться світом, нам необхідно імунізувати населення, - продовжує Оффіт. - Найкращий спосіб зробити це - забезпечити країнам з обмеженими можливостями такий же доступ до вакцин, як у Західній Європі та США".

Директор Освітнього центру з вакцин вважає, що третя, четверта і п'ята дози - марна трата часу та коштів. "Це позбавляє нас того, що нам справді потрібно, а саме: переконатися в тому, що люди отримають свою дозу вакцини, яка з великою вірогідністю захистить їх від важкої хвороби на тривалий час, навіть на роки", - переконаний професор Оффіт.

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США схвалили бустерне щеплення для всіх американців у листопаді. І це незважаючи на те, що радники Комітету з вакцин Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) та FDA, такі як професор Оффіт, були проти цього.

CDC заявив, що двох доз вакцини хоч і достатньо для запобігання серйозним захворюванням більшості людей, бустерні щеплення можуть допомогти захистити людей із груп ризику від розвитку серйозних захворювань та їхніх наслідків.

Нещодавні дослідження в Ізраїлі та США показали, що ревакцинація може допомогти захистити людей похилого віку. Оффіт вважає, що вони мають сенс для тих, кому вони потрібні через фактори ризику, але захист тільки від омікрона не є достатньою причиною для багаторазової вакцинації всіх.

"Люди, які лежать у лікарнях або мають серйозні захворювання, як і люди похилого віку чи особи зі слабким імунітетом мають отримати бустерні щеплення, - каже Оффіт. - Але я не розумію, навіщо оголошувати війну інфекціям із легкими формами захворювань у молодих та здорових людей".