Коронавірус: в Україні різкий стрибок нових заражень

В Україні протягом доби, що минула, зафіксували рекордні за весь час пандемії 32393 випадків інфікування коронавірусом, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України у четвер, 27 січня. Серед нововиявлених хворих - 4847 дітей та 797 медпрацівників.

Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає протягом трьох тижнів поспіль. Зокрема, на початку січня виявляли 1-3 тисячі випадків коронавірусної інфекції за добу, а вже наприкінці місяця ця кількість зросла до 20-30 тисяч. При цьому кількість госпіталізацій теж зростає. За даними Київської школи економіки, за минулий тиждень рівень госпіталізацій зріс на 38 відсотків.

У міністерстві кажуть, що в Україні все ще домінує дельта-варіант коронавірусу, однак є багато випадків інфікування омікрон-варіантом.

Через стрімке поширення омікрона в небезпеці перебувають люди, які не пройшли "принаймні базовий курс вакцинації" проти COVID-19, застерігають у міністерстві.

Понад 15 мільйонів українців уже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, а повний курс пройшли 14,5 мільйона. Понад 271 тисяча людей вже щепились третьою (бустерною) дозою. З 6 січня дозволене введеня третьої дози вакцини всім охочим українцям старше 18 років, в яких минуло щонайменше шість місяців із дати введення другої дози вакцини проти COVID-19

Читайте також: COVID-19: чи ослаблюють бустерні щеплення імунну систему?

Схвалено препарат для лікування COVID-19

Напередодні міністерство охорони здоров’я зареєструвало препарат "Молнупіравір" для екстреного лікування COVID-19. Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив про підписання відповідного наказу в середу.

За даними МОЗ, препарат застосовують передусім для хворих із груп ризику, щоб убезпечити їх від важкого перебігу COVID-19.

"У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Після надходження "Молнупіравір" розподілять та розвезуть до закладів, які надають первинну медичну допомогу", - повідомив Ляшко.

Як уточнюють у міністерстві, "Молнупіравір" - це препарат прямої дії, який блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Таким чином ліки запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важких симптомів. Препарат має форму пігулок і не потребує особливих умов зберігання. Його розробили американські компанії Merck та Ridgeback Biotherapeutics.