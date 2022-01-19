 В Україні скоротили термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2022

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Новини

В Україні скоротили термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID

Уряд України скоротив дію сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної хвороби з 365 до 270 днів. Це рішення було ухвалено за аналогією з новою практикою Євросоюзу.

Сертифікат про вакцинацію від COVID в Україні тепер діятиме 270 днів

Сертифікат про вакцинацію від COVID в Україні тепер діятиме 270 днів

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови щодо використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу Sars-CoV-2. Дію документа скорочено з одного року до дев'яти місяців. Про це ідеться у рішенні Кабміну за результатами засідання у середу, 19 січня.

"Дія сертифікату для тих, хто вакцинувався "бустером" (додатковою дозою вакцини. - Ред.), буде продовжена на 270 днів", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час засідання уряду. Він додав, що невдовзі термін дії сертифікату можна буде побачити в мобільному додатку "Дія".

Повідомляється, що сертифікати після дозволеної в Україні бустерної дози почнуть діяти після появи технічної можливості.

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Необхідність скорочення термінів дії сертифікатів щеплення від коронавірусу пов’язана із майбутнім приєднанням України до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що дозволить збільшити перелік доступних українцям для подорожей країн до понад 80 з нинішніх 60. Про це раніше повідомила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

Нагадаємо, що в серпні 2021 року Україна та Європейський Союз взаємно визнали COVID-сертифікати одне одного. Наприкінці грудня в Євросоюзі ухвалили рішення про скорочення терміну дії сертифікату про вакцинацію від коронавірусу до дев'яти місяців. Як сподіваються у ЄС, це допоможе в протидії поширенню омікрон-варіанта коронавірусу, який стає домінантним у дедалі більшій кількості країн.

В січні цього року в Україні дозволили проведення бустерних щеплень всім охочим повнолітнім. Для цього переважно використовують мРНК-вакцини від компаній Moderna або BioNTech/Pfizer.

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