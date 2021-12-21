 ЄС обмежив термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2021

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Новини

ЄС обмежив термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу

Від 1 лютого термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу в країнах Євросоюзу становитиме дев'ять місяців. Обмеження не стосуватиметься тих, хто до цього часу отримає бустерне щеплення.

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу

У ЄС скоротили термін дії COVID-сертифікатів про вакцинацію. Він становитиме дев'ять місяців (270 днів) після останнього щеплення, передбаченого виробником для першого курсу вакцинації, який раніше вважали "повним". Зміни набудуть чинності з 1 лютого 2022 року. Таке рішення ухвалила Європейська комісія у вівторок, 21 грудня.

Обмеження дії сертифікату не стосуватиметься тих, хто до цього часу отримає додаткову - бустерну - дозу вакцини. Приміром, у випадку поширених у ЄС мРНК-вакцин виробництва BioNTech/Pfizer чи Moderna йдеться про третє щеплення, а у випадку вакцинації препаратом Jonsson&Jonsson - про друге. Рішення Єврокомісії покликане заохотити дедалі більше людей до вакцинації бустерною дозою. У ЄС сподіваються, що додаткове щеплення допоможе в протидії поширенню омікрон-варіанту коронавірусу, який стає домінантним у дедалі більшій кількості країн.

Бустерна доза через пів року

Оскільки рівень захисту від коронавірусної хвороби COVID-19 у вакцинованих з часом знижується, Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) радить отримати бустерну дозу вакцини через шість місяців після завершення першого курсу щеплення.

"Сертифікат залишатиметься чинним на ще три місяці після згаданих шести, щоб гарантувати, аби національні кампанії вакцинації могли бути скориговані і громадяни мали доступ до бустерних доз”, - йдеться у повідомленні Європейської Комісії. Термін дії бустерної дози поки не визначатимуть, адже щодо цього поки немає достатніх наукових даних.

Низка країн ЄС раніше на національному рівні ухвалила рішення про про те, що ті, хто пройшов перший курс вакцинації, більше не будуть вважатися повністю щепленими. Так, з 15 січня Франція обнулятиме сертифікати про вакцинацію тим, хто не отримає бустерну дозу протягом семи місяців після першого курсу щеплення. Натомість Італія, Португалія, Ірландія та Австрія зобов'язали навіть вакцинованих пред'являти негативний результат тесту на коронавірус при в'їзді до країни, в іншому разі подорожувальникам потрібно відбути самоізоляцію. 

Цифрові COVID-сертифікати почали діяти у ЄС з 1 липня цього року. Вони підтверджують вакцинацію, одужання або негативний тест на коронавірус. Регламент ЄС про COVID-сертифікати обмежує термін дії підтвердження про одужання 180 днями. Однак терміну дії сертифікату про вакцинацію раніше визначено не було.

У серпні Україна та ЄС взаємно визнали COVID-сертифікати одне одного.

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