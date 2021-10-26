Регулятор ЄС схвалив щеплення третьою дозою вакцини Moderna

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у понеділок, 25 жовтня, погодило рекомендацію щеплювати осіб, старших 18 років, третью дозою вакцини Moderna.

"Комітет EMA з питань лікарських засобів для використання людиною (CHMP) дійшов висновку, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 Spikevax (офіційна назва вакцини виробництва Moderna – Ред.) може бути призначена для людей у віці 18 років і старше", - йдеться у повідомленні на сайті агентства.

Це рішення засноване на даних, які свідчать, що третя доза вакцини Moderna, введена через 6-8 місяців після другої, призвела до підвищення рівня антитіл у дорослих, у яких він знижувався.

Читайте також: Чи варто вакцинуватися від COVID попри ризик міокардиту?

Побічні ефекти після бустерної дози Moderna

В агентстві зауважили, що побічні ефекти після введення третьої дози вакцини подібні на ті, що фіксувалися після другого щеплення. Вказується, що "ризик запальних захворювань серця або інших дуже рідкісних побічних ефектів після ревакцинації ретельно відстежується".

Рішення EMA є рекомендаційним. Чи використовувати бустерне щеплення, країни-члени Європейського Союзу вирішуватимуть на національному рівні з урахуванням епідеміологічної ситуації та на основі нових даних щодо ефективності та безпечності бустерної дози.

Раніше цього місяця EMA погодило рекомендацію здійснювати бустерні щеплення від коронавірусу вакциною виробництва BioNTech/Pfizer для усіх осіб старших 18 років. Окрім того, регулятор погодив рекомендацію робити додаткові щеплення для осіб з ослабленою імунною системою вакцинами BioNTech/Pfizer і Moderna.

Читайте також: Японія припиняє використання вакцини Moderna через домішки

Вакцини від COVID-19

Нагадаємо, що Moderna - американська біотехнологічна компанія, що у 2020 році розробила за технологією матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК) власну вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19.

Через рідкісний побічний ефект - можливість винекнення у підлітків запалення серцевого м'язу (міокардиту) - на початку жовтня Швеція та Данія вирішили призупинити щеплення молоді від коронавірусу вакциною Moderna. Замість неї рекомендується використовувати вакцину BioNTech/Pfizer.

Читайте також: У ЄС дозволили вакцинувати підлітків від 12 років препаратом Moderna

BioNTech - німецьке біотехнологічне підприємство, яке раніше у 2020 році розробило вакцину проти коронавірусу, використавши технологію мРНК, яка на той момент не мала широкого клінічного застосування. Згодом компанія взяла собі в партнери американський концерн Pfizer. Вакцина Biontech/Pfizer стала першою, яку дозволили використовувати для щеплення проти коронавірусу на території ЄС.