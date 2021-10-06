Швеція та Данія припинили щеплювати молодь вакциною Moderna

Швеція та Данія заявили у середу, 6 жовтня, про рішення призупинити щеплення молоді від коронавірусу вакциною американської компанії Moderna. Причиною такого рішення є повідомлення про можливі рідкісні побічні дії препарату, зокрема, запалення серцевого м'язу (міокардит).

Так, Швеція до 1 грудня припиняє використання вакцини для людей у віці 30 років та молодше (народжених до 1991 року включно), пише інформаційна агенція dpa. Натомість Данія призупиняє щеплення препаратом Moderna неповнолітніх (осіб до 18 років).

Шведське Агентство громадського здоров'я мотивувало рішення підвищеним ризиком виникнення таких побічних ефектів, як міокардит та перикардит (запалення зовнішньої оболонки серця), особливо після другої дози у хлопчиків і молодих чоловіків. При цьому наголошується, що ризик ураження дуже низький. Данське управління охорони здоров'я посилається на дані ще не опублікованого скандинавського дослідження, яке буде надіслано до Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) для подальшої оцінки. Остаточні дані очікуються протягом місяця, повідомили у Копенгагені.

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Замість Moderna рекомендується використовувати вакцину BioNTech/Pfizer. Нею рекомендує щеплювати неповнолітніх також Норвегія.

Вакцини від COVID-19

Нагадаємо, що Moderna - американська біотехнологічна компанія, що у 2020 році розробила за технологією матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК) власну вакцину проти коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19.

BioNTech - німецьке біотехнологічне підприємство, яке раніше у 2020 році розробило вакцину проти коронавірусу, використавши технологію мРНК, яка на той момент не мала широкого клінічного застосування. Згодом компанія взяла собі в партнери американський концерн Pfizer. Вакцина Biontech/Pfizer стала першою, яку дозволили використовувати для щеплення проти коронавірусу на території Європейського Союзу.

Водночас наприкінці серпня дослідники з Каліфорнійського університету виявили можливість винекнення у підлітків рідкісного побічного ефекту - міокардиту - саме після щеплення однією з мРНК-вакцин.