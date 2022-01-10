В Україні скоротять термін дії COVID-сертифікатів до дев'яти місяців - МОЗ

В Україні скоротять термін дії сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу з 365 до 270 днів. Про це в понеділок, 10 січня, заявила в ефірі телеканалу "1+1" заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

"Рішення буде прийнято орієнтовно цього тижня. Термін дії COVID-сертифікатів буде скорочений з одного року до 270 днів", - повідомила вона.

За її словами, у разі проведення бустерного щеплення з кінця січня у додатку для користування державними послугами онлайн "Дія" буде можливість згенерувати новий сертифікат. Він буде чинним протягом 270 днів і в ньому буде вказаний факт отримання третьої дози та тип вакцини, яким провели щеплення. Водночас після отримання додаткової дози, яку роблять людям із супутніми захворюваннями та імунодефіцитом, термін дії сертифікату не продовжуватиметься.

Понад 80 країн для подорожей

Карчевич вкотре анонсувала приєднання України до глобальної мережі COVID-сертифікатів, що дозволить збільшити перелік доступних українцям для подорожей країн до понад 80 з нинішніх 60. Це стосуватиметься тих, хто матиме сертифікати про вакцинацію або документ про одужання від коронавірусної хвороби, пояснила заступниця.

Нагадаємо, що в серпні 2021 року Україна та Європейський Союз взаємно визнали COVID-сертифікати одне одного. Наприкінці грудня в Євросоюзі ухвалили рішення про скорочення терміну дії сертифікату про вакцинацію від коронавірусу до дев'яти місяців. Як сподіваються у ЄС, це допоможе в протидії поширенню омікрон-варіанту коронавірусу, який стає домінантним у дедалі більшій кількості країн.

В січні цього року в Україні дозволили проведення бустерних щеплень всім охочим повнолітнім. Для цього переважно використовують РНК-вакцини від компаній Moderna або Pfizer.

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