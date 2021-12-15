В Україні запровадили бустерне щеплення для повнолітніх

В Україні щеплення бустерною дозою від коронавірусу стали доступними для всіх повнолітніх охочих, незалежно від того, яким препаратом вони вакцинувалися напередодні. Про це у четвер, 6 січня, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко у своєму Facebook.

"Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися", - зазначив очільник МОЗ.

Він пояснив, що це необхідно для посилення ефективності вакцини та кращого захисту від нового омікрон- варіанта коронавірусу. У МОЗ рекомендують утретє щепитися за шість-дев'ять місяців від дати отримання другого щеплення від COVID-19. Людям з ослабленим імунітетом, які зробили додаткову дозу щеплення, рекомендують вакцинуватися бустерною через три-шість місяців після неї.

Для бустерних щеплень переважно використовуватимуть РНК-вакцини від компаній Moderna або Pfizer. Тим, хто повний курс вакцинації отримав вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, також рекомендують щепитися препаратом Comirnaty.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами, зазначають у відомстві.

Новий сертифікат

Після отримання третього щеплення від COVID-19 з кінця січня цього року у мобільному додатку "Дія" можна буде отримати новий сертифікат про вакцинацію, який буде чинним протягом 270 днів.

За даними Ляшка, наразі лише три регіони країни подолали позначку в 50 відсотків повністю вакцинованих дорослих - Київ (73 відсотки), Київська (55 відсотків) та Полтавська (51 відсоток) області. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні однією дозою щепилися майже 14,8 мільйона людей. Повний курс вакцинації двома дозами пройшли 13,9 мільйона українців.

Напередодні МОЗ дозволив бустерну вакцинацію для українців віком від 60 років.

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