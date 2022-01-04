МОЗ дозволив бустерну вакцинацію для українців старше 60 років

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) дозволило використання бустерної дози вакцини проти COVID-19 для людей старше 60 років. Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Про це він повідомив у Facebook у вівторок, 4 січня.

"Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої", - повідомив Ляшко.

За словами очільника відомства, отримати бустерну дозу літні люди можуть в період від шести до дев'яти місяців з моменту щеплення другою дозою вакцини від COVID-19.

Перевагу для використання у якості бустера МОЗ надаватиме м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від BioNTech/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина до цього. У разі відстутності в Україні м-РНК-вакцин, бустерну дозу можна зробити іншою вакциною.

5 січня відомство розглядатиме можливість використання бустерної дози для всіх інших українців, додав Ляшко.

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МОЗ змінило схеми комбінації різних вакцин

Окрім того, МОЗ визначило альтернативні способи поєднання вакцин від коронавірусної інфекції різних виробників. Вакцину CoronaVac тепер можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від BioNTech/Pfizer).

Крім того, після Moderna або BioNTech/Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca. Мінімальний інтервал між щепленнями має складати 28 днів.

Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам BioNTech/Pfizer або Moderna, зазначає Ляшко.

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Від початку вакцинальної кампанії в Україні однією дозою щепилися 14,7 мільйона людей. Повний курс вакцинації двома дозами пройшли 13,7 мільйона українців.

Як зазначають у МОЗ, принаймні одне щеплення від COVID-19 отримали 47,3 відсотка дорослого населення України, повний курс вакцинації пройшли понад 44 відсотка. Проте з розрахунку на все наявне населення країни цей показник нижчий. Так, за даними Державної служби статистики України, станом на 1 листопада в країні проживали 41,3 мільйона людей. Виходячи з цієї кількості населення, наразі від коронавірусу повністю щепилися трохи більше 33 відсотків людей.