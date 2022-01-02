В Україні очікують на новий сплеск захворювань через омікрон

В Україні очікують новий сплеск коронавірусних інфікувань через циркуляцію нового омікрон-варіанта. Таку заяву зробив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "Суспільному", опублікованому у суботу, 1 січня.

"Прогностично десь із другої половини січня і в лютому ми будемо спостерігати підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію, яка, скоріш за все, вже буде викликана новим штамом омікрон", - зазначив Кузін.

Він додав, що станом на 30 грудня в Україні виявили лише шість лабораторно підтверджених випадків нового варіанту коронавірусу - омікрон. За даними МОЗ, два з них виявили в Києві, двоє людей заразилися омікрон-варіантом у Київській області. Також по одному випадку зареєстрували у Львові та Дніпрі.

Бустерна доза підвищує захист

Згідно з клінічними даними, інфікування омікрон-варіантом призводить до більш легкого перебігу хвороби, аніж при дельта, сказав Кузін. Проте омікрон передається набагато швидше. Водночас за словами Кузіна, ефективність повного курсу вакцинації при захворюванні на омікрон знижується приблизно на 30 відсотків. Втім, бустерна доза може підвищити рівень захисту.

Раніше Кузін повідомляв, що в Україну у 2022 році надійде близько 42 мільйонів доз вакцин від COVID-19.

За останню добу, 1 січня, в Україні зафіксували 1 863 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких - 108 дітей та 12 медпрацівників. 98 осіб померли. Загалом за весь час пандемії в країні зареєстрували понад 3,6 мільйона випадків інфікування, понад 96 тисяч людей померли від наслідків коронавірусної хвороби.

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