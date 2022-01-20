Ляшко: В Україні розпочався новий спалах СOVID-19

В Україні розпочався новий спалах СOVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я (МОЗ) Віктор Ляшко на брифінгу у четвер, 20 січня.

Ляшко зауважив, що епіцентром спалаху є Західна Україна. "Найбільш ускладнена епідситуація - в Івано-Франківській області. Негативна динаміка вже спостерігається у Чернівецькій, Львівській і Тернопільській областях", - сказав очільник МОЗ України.

Протягом тижня кількість виявлених випадків коронавірусної інфекції стрімко зростає. Зокрема, у понеділок, 17 січня, було зафіксовано понад 5 тисяч, у вівторок - 8,5 тисячі, у середу – понад 12,8 тисячі нових випадків захворювання на СOVID-19.

Понад 18 тисяч нових хворих на СOVID-19

За даними МОЗ, в Україні станом на ранок четверга зафіксовано 18479 нових випадків інфікування коронавірусом (з них дітей - 2044, медпрацівників - 492), одужали 4446 людей, 131 особа померла.

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Станом на середу, 19 січня, в Україні Центром громадського здоров'я (ЦГЗ) зафіксовано 78 лабораторно підтверджених випадків інфікування омікрон-варіантом коронавірусу. Однак у ЦГЗ зазначили, що обов'язковому ретельному дослідженню підлягають лише ті зразки, які свідчать про нетиповий перебіг COVID-19, зокрема, у тих людей, які повернулися з-за кордону або проживають у районах, де спостерігається значне поширення захворюваності.

За весь час пандемії коронавірусної хвороби в Україні захворіли близько 3,8 мільйона людей, одужали майже 3,6 мільйона, померли майже 99 тисяч осіб.

Циркуляція омікрон-варіанта коронавірусу в Україні

На початку року головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію у другій половині січня - лютому через циркуляцію нового омікрон-варіанта. Він нагадав, що цей варіант коронавірусу передається набагато швидше, ніж домінантний досі в Україні дельта-варіант, хоч і призводить до більш легкого перебігу хвороби.

Також 11 січня директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюґе (Hans Kluge) заявив, що понад половина європейців можуть заразитися омікрон-варіантом коронавірусу протягом наступних шести-восьми тижнів.

Раніше у інтерв'ю DW представник ЦГЗ України Олександр Заїка пояснив, що запобігання тяжким формам перебігу короновірусної хвороби, викликаної "омікроном", є введення бустерної дози вакцини. Україна запровадила цей механізм для повнолітніх українців, які щепились дводозними вакцинами. Ті, у кого після завершення курсу вакцинації вже пройшло шість місяців, можуть отримати бустерну дозу. Станом на початок січня понад 3,5 тисячі українців отримали бустерну дозу вакцини. Йдеться перед усім про медиків та соціальних працівників, які почали захищатися від ковіду ще наприкінці лютого минулого року і другу вакцину отримали у травні. Тоді для вакцинації використовувалася AstraZeneca.

З початку кампанії з вакцинації проти СOVID-19 в Україні зроблено майже 29,5 мільйонів щеплень. Повний курс вакцинації двома дозами пройшли 14 мільйонів українців.