Понад половина європейців може заразитися "омікроном" до весни - ВООЗ

Понад половина європейців можуть заразитися омікрон-варіантом коронавірусу вже у найближчі декілька тижнів. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге (Hans Kluge) на пресконференції у вівторок, 11 січня.

Він зазначив, що вже в 50 із 53 країн Європи та Центральної Азії зафіксували випадки зараження новим варіантом коронавірусу. "Омікрон" швидко стає домінантним у західній Європі та поширюється нині на Балканах. "За таких темпів, Інститут показників та оцінки в галузі охорони здоров'я прогнозує, що понад 50 відсотків населення регіону заразиться "омікроном" протягом наступних шести-восьми тижнів", - сказав Клюге.

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За його даними, в перший тиждень 2022 року в Європі зафіксували близько семи мільйонів випадків інфікування COVID-19. За двотижневий період захворюваність посилилась більше ніж удвічі, що призвело до зростання кількості госпіталізацій, констатував Клюге.

Водночас він наголосив, що схвалені наразі вакцини "дають хороший захист від тяжкого перебігу захворювання та смерті", зокрема у випадках зараженням "омікроном".

Британія - лідер за кількістю заражень в Європі

За даними порталу Worldometer, Великобританія з понад 14,6 мільйона інфікованих посідає перше місце за кількістю випадків коронавірусу в Європі за весь час пандемії. На другому місці знаходиться Франція з понад 12 мільйонами випадків коронавірусу. Росія, яка також належить до Європейського регіонального бюро ВООЗ, з 10,6 мільйона випадків перебуває на третьому місці за темпами поширення коронавірусу.