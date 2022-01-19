 В Україні лабораторно підтвердили 78 випадків омікрон-варіанта коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2022

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Новини

В Україні лабораторно підтвердили 78 випадків омікрон-варіанта коронавірусу

Станом на середину січня в Україні лабораторно підтвердили інфікування омікрон-варіантом коронавірусу 78 осіб у восьми регіонах. Вперше його діагностували місяць тому.

Омікрон-варіант коронавірусу

Вперше в Україні виявили омікрон-варіант коронавірусу 18 грудня 2021 року

В Україні лабораторно підтверджено 78 випадків інфікування омікрон-варіантом коронавірусу, повідомив у середу, 19 січня, у відповідь на запит DW Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Вперше в Україні виявили "омікрон" місяць тому - 18 грудня 2021 року.

У ЦГЗ зазначили, що обов'язковому ретельному дослідженню підлягають зразки, які свідчать про нетиповий перебіг COVID-19, зокрема, у тих людей, які повернулися з-за кордону або проживають у районах, де спостерігається значне поширення захворюваності.

Раніше в МОЗ повідомили державному інформаційному агентству "Укрінформ", що омікрон-варіант коронавірусу виявили у восьми регіонах: у Києві, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській та Львівській областях.

Читайте також: Омікрон в Україні: якої стратегії дотримується МОЗ?

Прогнози щодо омікрона

На початку року головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію у другій половині січня - лютому через циркуляцію нового омікрон-варіанта. Він нагадав, що омікрон передається набагато швидше, ніж домінантний досі в Україні дельта-варіант вірусу, хоч і призводить до більш легкого перебігу хвороби. 

11 січня директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюґе (Hans Kluge) заявив, що  понад половина європейців можуть заразитися омікрон-варіантом коронавірусу протягом наступних шести-восьми тижнів.

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