В Україні лабораторно підтвердили 78 випадків омікрон-варіанта коронавірусу

В Україні лабораторно підтверджено 78 випадків інфікування омікрон-варіантом коронавірусу, повідомив у середу, 19 січня, у відповідь на запит DW Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Вперше в Україні виявили "омікрон" місяць тому - 18 грудня 2021 року.

У ЦГЗ зазначили, що обов'язковому ретельному дослідженню підлягають зразки, які свідчать про нетиповий перебіг COVID-19, зокрема, у тих людей, які повернулися з-за кордону або проживають у районах, де спостерігається значне поширення захворюваності.

Раніше в МОЗ повідомили державному інформаційному агентству "Укрінформ", що омікрон-варіант коронавірусу виявили у восьми регіонах: у Києві, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській та Львівській областях.

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Прогнози щодо омікрона

На початку року головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію у другій половині січня - лютому через циркуляцію нового омікрон-варіанта. Він нагадав, що омікрон передається набагато швидше, ніж домінантний досі в Україні дельта-варіант вірусу, хоч і призводить до більш легкого перебігу хвороби.

11 січня директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюґе (Hans Kluge) заявив, що понад половина європейців можуть заразитися омікрон-варіантом коронавірусу протягом наступних шести-восьми тижнів.

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