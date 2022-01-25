BioNTech та Pfizer починають випробування вакцини від омікрона

Компанії BioNTech та Pfizer починають клінічні випробування вакцини від коронавірусу, модифікованої спеціально під широко поширений нині омікрон-варіант. Як повідомили підприємства-партнери у вівторок, 25 січня, випробування проводитимуться за участю здорових людей віком від 18 до 55 років. Досліджуватиметься безпека вакцин-кандидатів, а також їхня переносимість та ефективність.

"Це дослідження - частина нашої наукової роботи зі створення вакцини на основі варіантів (коронавірусу. - Ред.), яка б забезпечувала захист від омікрона на тому ж рівні, що ми спостерігали і по відношенню до попередніх варіантів, і при цьому довше зберігала б свою дію", - пояснив співзасновник компанії BioNTech Угур Шахін (Ugur Sahin).

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Роботу над новою вакциною, яка має захищати від омікрона, BioNTech та Pfizer розпочали 25 листопада 2021 року. 11 січня Шахін заявив на конференції з охорони здоров'я, організованої американським банком JP. Morgan, постачання на ринок вакцини від омірон-варіанта коронавірусу планується до березня 2022 року - щойно будуть отримані дозволи регулюючих органів.

Обіг BioNTech від продажу вакцини від коронавірусу

У 2021 році компанії BioNTech і Pfizer випустили близько трьох мільярдів доз вакцини по всьому світу. Їхня частка ринку на грудень 2021 року оцінювалася у 80 відсотків у Європі та у 74 відсотки у США. У 2022 фінансовому році компанія BioNTech прогнозує оборот тільки від вакцини від коронавірусу на рівні до 17 мільярдів євро і збирається спільно з Pfizer виробити до чотирьох мільярдів доз вакцини.

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Виробники інших допущених до застосування в ЄС вакцин від коронавірусу - Moderna, AstraZeneca, Janssen (вакцина Johnson & Johnson) та Novavax (вакцина Nuvoxavid) - також повідомили, що ведуть розробку вакцини від омікрона.