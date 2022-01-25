BioNTech та Pfizer починають випробування вакцини від омікрона

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BioNTech працює над створенням вакцини, яка захищає від варіантів коронавірусу та зберігає ефективність на тривалий час, розповів співзасновник підприємства Угур Шахін.
Компанії BioNTech та Pfizer починають клінічні випробування вакцини від коронавірусу, модифікованої спеціально під широко поширений нині омікрон-варіант. Як повідомили підприємства-партнери у вівторок, 25 січня, випробування проводитимуться за участю здорових людей віком від 18 до 55 років. Досліджуватиметься безпека вакцин-кандидатів, а також їхня переносимість та ефективність.
"Це дослідження - частина нашої наукової роботи зі створення вакцини на основі варіантів (коронавірусу. - Ред.), яка б забезпечувала захист від омікрона на тому ж рівні, що ми спостерігали і по відношенню до попередніх варіантів, і при цьому довше зберігала б свою дію", - пояснив співзасновник компанії BioNTech Угур Шахін (Ugur Sahin).
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Роботу над новою вакциною, яка має захищати від омікрона, BioNTech та Pfizer розпочали 25 листопада 2021 року. 11 січня Шахін заявив на конференції з охорони здоров'я, організованої американським банком JP. Morgan, постачання на ринок вакцини від омірон-варіанта коронавірусу планується до березня 2022 року - щойно будуть отримані дозволи регулюючих органів.
У 2021 році компанії BioNTech і Pfizer випустили близько трьох мільярдів доз вакцини по всьому світу. Їхня частка ринку на грудень 2021 року оцінювалася у 80 відсотків у Європі та у 74 відсотки у США. У 2022 фінансовому році компанія BioNTech прогнозує оборот тільки від вакцини від коронавірусу на рівні до 17 мільярдів євро і збирається спільно з Pfizer виробити до чотирьох мільярдів доз вакцини.
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Виробники інших допущених до застосування в ЄС вакцин від коронавірусу - Moderna, AstraZeneca, Janssen (вакцина Johnson & Johnson) та Novavax (вакцина Nuvoxavid) - також повідомили, що ведуть розробку вакцини від омікрона.