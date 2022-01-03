Зараження COVID-19: чому "омікрон" не можна пускати на самоплив

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Варіант "омікрон" дуже заразний, але захворювання переважно протікає легко. Проте експерти проти того, щоб просто дозволити коронавірусу вільно поширюватися - ризики надто великі.
Тема вироблення колективного імунітету шляхом повального зараження коронавірусом обговорюється дедалі частіше, тим більше, що варіант "омікрон" вірусу SARS-CoV-2 швидко пошириюється планетою. Однак що саме при цьому мають на увазі?
Почнемо з найважливішого. "Зараження - жахливий термін, - зазначає Тобіас Курт (Tobias Kurth), директор Інституту громадського здоров'я берлінської університетської клініки "Шаріте" та професор охорони громадського здоров'я та епідеміології. - Насправді йдеться про базовий (популяційний) імунітет".
Простіше кажучи, ключове питання полягає в наступному: якщо зараз дедалі більше й більше людей заражаються коронавірусом, чи не можемо ми просто сподіватися на те, що в якийсь момент усі перехворіють на COVID-19 і населення стане несприйнятливим до нього? Тож що, можна сидіти склавши руки та дивитися, що буде далі?
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Звісно, ні, каже міністр охорони здоров'я ФРН, епідеміолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). "Навіть якщо "омікрон", ймовірно, не такий небезпечний, як дельта-варіант, досі залишається багато людей, здоров'ю яких буде завдано непоправної шкоди (у разі інфікування "омікроном". - Ред.)", - зазначив міністр в інтерв'ю телеканалу n-tv. Базовий імунітет, який, на думку професора Курта, має бути в центрі уваги, виникає в популяції, коли імунна система значної частини людей здатна побудувати захист від вірусу - не тільки внаслідок перенесеного раніше захворювання, але й за допомогою щеплень.
"Важливо, щоб імунну систему було активовано або в результаті контакту з вірусом SARS-CoV-2, або за допомогою вакцини, - пояснює Курт. - Ми сподіваємося, в якийсь момент такий контакт отримає достатня кількість людей, щоб у результаті майже не було складного перебігу хвороби і щоб не надто багато людей захворювали одночасно. З послабленням хвиль, які неодноразово ставили системи охорони здоров'я на межу колапсу під час пандемії, SARS-CoV-2 став би, згідно з цією логікою, таким же ендемічним, як грип.
Коли саме це могло б статися, складно передбачити, адже імунна відповідь організму у разі COVID-19 нестабільна. Навіть ті, хто одужав, можуть заразитися повторно. Cтається, що не допомагає і вакцинація, особливо, коли з'являється новий варіант вірусу. На щастя, навіть у цих випадках імунна система певною мірою "запам'ятовує" попередній контакт і потім зазвичай реагує таким чином, що хвороба протікає легко.
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Контакт імунної системи з новим варіантом вірусу можна уявити так, ніби хтось говорить на діалекті, уточнює Курт: "Якщо я говорю класичною німецькою мовою, я можу звикнути і до баварського діалекту, навіть якщо не розумію його на сто відсотків".
Однак для того, щоб імунна система зреагувала на "діалект" і захистила нас від важкого перебігу COVID-19, вона має насамперед стикнутися з коронавірусом або вакциною проти нього. Тим часом у Німеччині, за даними Інституту Роберта Коха (Robert-Koch-Institut), близько 15,5 відсотка дорослого населення (18 років і старше) ще не отримали першого щеплення. У деяких федеральних землях цей показник навіть перевищує 25 відсотків.
Такі особи зазнали б високого ризику зараження, якби вірусу просто дали можливість вільно поширюватися. Якщо ми дозволимо багатьом людям заразитися варіантом "омікрон", то через очікуване неймовірно велике число інфікованих буде багато випадків і серйозного перебігу захворювання, попереджає Курт.
Інфікування також небезпечне для дітей та підлітків. Майже 40 відсотків дітей віком від 12 до 17 років у Німеччині ще не вакциновані. У них і навіть у дітей молодшого віку захворювання COVID-19 зазвичай протікає без важких симптомів. Але експерти попереджають, що наразі мало інформації про довгострокові наслідки цієї хвороби. Ось чому молоді люди також - наскільки це можливо - повинні захищати себе від коронавірусу.
Професор Курт наголошує, що і вакцинованим не слід розслаблятися: "Навіть щеплені або перехворілі можуть, хоч і рідко, знову захворіти ще важче. Це як грати в російську рулетку". І це одна з причин, через яку Курт відмовляється робити ставку на досягнення базового імунітету за допомогою вільного поширення коронавірусу: "Ризик занадто високий".