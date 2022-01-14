ВООЗ: Понад половина людей у світі повністю щеплені проти COVID-19

Дві дози щеплення проти COVID-19 отримали понад 50 відсотків населення світу, повідомив у вівторок, 18 січня, виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

Водночас, за його словами, у вакцинації проти COVID-19 спостерігається дисбаланс між багатими і бідними державами. Зокрема, в Африці проти коронавірусу повністю щеплені лише сім відсотків населення, передає агенція Reuters. Несправедливий розподіл вакцин у світі представник ВООЗ назвав "катастрофічним моральним провалом".

На його думку, за допомогою вакцинації протягом нинішнього року можна було би покінчити з високим рівнем госпіталізацій та смертності. Раян вважає, що для стійкого захисту від важкого перебігу хвороби в майбутньому повним курсом вакцинації вважатиметься отримання трьох або чотирьох доз щеплення, повідомляє агентство AFP.

Водночас повністю покінчити з коронавірусом у 2022 році, на переконання представника ВООЗ, не вдасться, оскільки він може стати не пандемічним, а ендемічним - таким, що є частиною екосистеми. До прикладу Раян навів малярію та ВІЛ. "Ендемічний означає, що він тут назавжди", - пояснив він.

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Як повідомлялося, у грудні 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна виконала цільовий орієнтир ВООЗ, оскільки повністю вакцинувала 40 відсотків дорослого населення.