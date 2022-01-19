Головний санітарний лікар Івано-Франківщини: СOVID-19 помолодшав

В Україні уже кілька днів поспіль збільшується кількість виявлених випадків коронавірусу. Епіцентр спалаху COVID-19 - Західна Україна, зокрема, Івано-Франківщина, де цими днями реєструють найбільшу кількість хворих. Чому це відбувається, якими є особливості нової хвилі епідемії в Україні чи можна ще її стримати, DW запитала у гендиректора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головного державного санітарного лікаря області Руслана Савчука.

DW: Івано-Франківщина опинилася в епіцентрі спалаху коронавірусу, область от-от повернуть до "червоної" зони епіднебезпеки. Чому так сталось?

Руслан Савчук: Тижні два тому я робив попередні прогнози про зростання захворюваності. Однак що воно буде таке стрімке, стало очевидно після усіх тих заходів, які проводились для встановлення рекорду України з виконання коляди. У них взяли участь понад 4,5 тисячі людей, а за інформацією організаторів, ще десь дві тисячі не встигли зареєструватись. Тож, орієнтовно, десь сім тисяч людей були там - без масок, без проходження жодного температурного контролю та наявності сертифікатів вакцинації. А потім проводилась ще низка святкових заходів безпосередньо в центрі Івано-Франківська, а також по районах.

А який саме варіант коронавірусу поширюється? В Україні звітують, що омікрона зараз - лише 78 випадків, хоча, наприклад, у Німеччині кількість заражених обраховується десятками тисяч за день...

Буквально днями ми підтвердили наявність в області омікрона - із 30 зразків, які направили до Києва, у 13-ти підтверджено циркуляцію омікрон-варіанта. А він характеризується високою контагіозністю, тобто швидкою передачею, і його інкубаційний період триває від однієї до трьох діб. Тож стрімке зростання хворих, спалахи захворювання, які ми фіксуємо, свідчать про те, що в нас циркулює омікрон-варіант.

Тобто омікрон Ви не виявляєте на місці, а направляєте окремі зразки до Києва для секвенування? А за яким принципом Ви відбираєте зразки?

Зразки відбираються у пацієнтів з різних районів області незалежно від статі та віку, у яких підтверджено COVID-19 тестуванням методом ПЛР. Із загальної кількості зразків ми відбираємо 30 і відправляємо протягом доби від часу забору матеріалу до референслабораторії Центру громадського здоров'я в Київ. Там проводиться повторне вивчення - так зване секвенування, більш прицільне молекулярно-генетичне дослідження. До цієї лабораторії відправляють свої зразки всі регіони України.

Руслан Савчук

Та кількість позитивних випадків коронавірусу, які фіксують в Івано-Франківській області, відповідає фактично стану поширення коронавірусу? Чи цифри можуть бути занижені?

Кладу руку на серце - весь цей час пандемії я подаю реальні цифри. Але не заперечую, що хворих може бути значно більше. Адже не всі люди звертаються за медичною допомогою. Хтось переносить захворювання в легкій формі, з незначною симптоматикою. Більше того - омікрон, який зараз активно циркулює, змиває картину по клінічних ознаках, і люди плутають його з грипом чи ГРВІ. Тобто це можуть бути чхання, нежить, головний біль, першіння та біль у горлі, ломота в тілі, біль у суглобах (...) Тобто за тими зразками, які ми отримуємо, ми подаємо реальні цифри по коронавірусу, але є чимала кількість людей в області, які не йдуть на тестування, спираючись на те, що у них може бути грип чи ГРВІ.

А наскільки така ситуація загрозлива, коли люди, ймовірно, мають коронавірус, але не визнають цього і не тестуються?

Знаєте, у нас так багато інформації подається - і від мене також у ЗМІ та соцмережі. Однак люди й далі свідомо ігнорують наші рекомендації з дотримання протиепідемічних заходів. Так, омікрон дає нам дещо менший рівень госпіталізації, ніж дельта, але він дає більшу кількість звернень за медичною допомогою з метою консультацій у сімейних лікарів. Тобто дельта давала високу госпіталізацію, але відносно цього варіанта при омікроні вона менша.

А якщо говорить про кількість госпіталізованих, то які цифри зараз в області?

Буквально за вчорашній день в області ми додатково розгорнули 400 ліжкомісць, і зараз завантаженість ліжкомісць хворими на COVID-19 - близько 46 відсотків. Тобто за високих цифр позитивних випадків ми маємо відносно низький рівень госпіталізацій. У пікові дні раніше, ще кілька тижнів тому, в нас у окремих закладах завантаженість доходила і до ста відсотків. Тобто нині є можливість госпіталізації тих, хто потребує допомоги у стаціонарі.

Які ще особливості у ситуації з коронавірусом Ви зараз спостерігаєте?

Зростає захворюваність серед дітей. Станом на позавчора в області серед дитячого населення - 139 підтверджених випадків, з них - 116 школярів. Вчора - уже 256 випадків підтвердженого коронавірусу в дітей, із яких близько 180 - школярі. Тобто COVID-19 помолодшав.

Чи помічні у такій ситуації в області ще протиепідемічні заходи?

(...) Ми рухаємось до того, що на засіданні держкомісії ТЕБ та НС (Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. - Ред.) буде ухвалено рішення щодо переходу нашої області до наступного рівня епідеміологічної небезпеки. А за "червоного" рівня діятимуть конкретні обмеження для всіх. Я прихильних протиепідемічних заходів з додатковим моніторингом з боку органів, уповноважених на здійснення таких завдань - Держпродспоживслужби та Нацполіції. Їхні представники мають ходити по закладах, роз'яснювати і контролювати дотримання цих заходів. Тільки тоді ми зможемо локалізувати поширення коронавірусу, унеможливити його подальше поширення. Адже коли такі заходи вживались раніше - як-от локдаун, - тоді стрімко знижувався рівень захворюваності вже протягом наступного тижня.

До речі, Ви згадали про моніторинг громадських установ. А як контролювати режим самоізоляції людей при такій кількості хворих? Тільки через електронний застосунок "Дій вдома"?

Є система "Дій вдома", але на місцях і сімейний лікар намагається, наскільки це можливо, контролювати самоізоляцію хворих. Намагаюсь вірити, що це спрацьовує у ста відсотках, але, як свідчить щоденна практика, не завжди вдається проконтролювати таких людей.

Наскільки я знаю, сімейний лікар ще мусить нотувати контакти хворої людини й відстежувати їх...

Ні, не тільки сімейний лікар. Епідеміологічні розслідування проводяться від сімейного лікаря лікарями-епідеміологами та їхніми помічниками в кожній ОТГ, в кожному районі області. Тобто до цього вироблений системний підхід з комплексним залученням багатьох фахівців. Епідрозслідування починається від звернення особи до свого сімейного лікаря - від з'ясування усіх даних про цю особу, де, коли і з ким вона була в контакті. І далі вже епідеміологи проводять прицільне розслідування цих випадків, відпрацьовуючи контактних осіб.

А ресурсів у Вас на це достатньо?

Сумарно по області по штату в нас понад 500 людей, і десь 150 - епідеміологи та їхні помічники - працюють у цьому напрямку. Але за такої великої кількості підтверджених випадків - а нині це майже три тисячі - у кожного протягом дня може бути п'ять-сім контактів. Виходять десятки тисяч контактів - тому відстежити всі контакти неможливо.

І що робити? Який вплив на ситуацію має вакцинація людей?

Ми апелюємо до людей, щоб вони застосували "режим самозбереження" - носили маски, дотримувались соціальної дистанції, мили руки й вакцинувались. Люди мають свідомо поставитись до вакцинації, щоб зберегти своє життя. Хоча вірус мутує, але вакцина працює. І працює навіть щодо омікрона, як показує практика.

Низький рівень госпіталізацій, зокрема, серед вакцинованих, свідчить про те, що вакцина рятує. І ті, хто вакцинований і звертається до закладів охорони здоров'я, мають симптоми на рівні легких або середнього ступеня важкості. Серед важких хворих вакцинованих у нас немає.