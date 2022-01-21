В Україні стрімко зростає захворюваність на COVID-19 - МОЗ

В Україні протягом доби, що минула, зафіксовано 20156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я (МОЗ) у п'ятницю, 21 січня.

Це найвищий показник з 9 листопада 2020 року, коли було виявлено понад 23 тисячі випадків коронавірусу за добу. За даними МОЗ, у четвер, зокрема, захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників. Найбільше випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Сумській областях і Києві.

Наприкінці грудня та на початку січня в Україні фіксували по 30 тисяч випадків за тиждень. Цього тижня лише за дві останні доби зафіксовано понад 38 тисяч випадків, що свідчить про стрімке поширення хвороби.

Новий спалах СOVID-19 в Україні

Добою раніше міністр охорони здоров'яВіктор Ляшко оголосив про початок, нового спалаху СOVID-19.

Станом на середу, 19 січня, в Україні Центром громадського здоров'я (ЦГЗ) зафіксовано 78 лабораторно підтверджених випадків інфікування омікрон-варіантом коронавірусу. Однак у ЦГЗ зазначили, що обов'язковому ретельному дослідженню підлягають лише ті зразки, які свідчать про нетиповий перебіг COVID-19, зокрема, у тих людей, які повернулися з-за кордону або проживають у районах, де спостерігається значне поширення захворюваності.

За весь час пандемії коронавірусної хвороби в Україні захворіли близько 3,8 мільйона людей, одужали майже 3,6 мільйона, померли майже 99 тисяч осіб.

Циркуляція омікрон-варіанта коронавірусу в Україні

На початку 2021-го року головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію у другій половині січня - лютому через циркуляцію нового омікрон-варіанта. Він нагадав, що цей варіант коронавірусу передається набагато швидше, ніж домінантний досі в Україні дельта-варіант, хоч і призводить до більш легкого перебігу хвороби.

Також 11 січня директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюґе (Hans Kluge) заявив, що понад половина європейців можуть заразитися омікрон-варіантом коронавірусу протягом наступних шести-восьми тижнів.

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Раніше у інтерв'ю DW представник ЦГЗ України Олександр Заїка пояснив, що запобігання тяжким формам перебігу короновірусної хвороби, викликаної "омікроном", є введення бустерної дози вакцини. Україна запровадила цей механізм для повнолітніх українців, які щепились дводозними вакцинами. Ті, у кого після завершення курсу вакцинації вже пройшло шість місяців, можуть отримати бустерну дозу. Станом на початок січня понад 3,5 тисячі українців отримали бустерну дозу вакцини. Йдеться перед усім про медиків та соціальних працівників, які почали захищатися від ковіду ще наприкінці лютого минулого року і другу вакцину отримали у травні. Тоді для вакцинації використовувалася AstraZeneca.

З початку кампанії з вакцинації проти СOVID-19 в Україні зроблено майже 29,5 мільйонів щеплень. Повний курс вакцинації двома дозами пройшли 14 мільйонів українців.