У Німеччині другий день поспіль рекорд нових заражень коронавірусом

У Німеччині кількість виявлених нових заражень коронавірусом знову оновила пікові значення. На ранок четверга, 20 січня, коефіцієнт інфікування коронавірусом по країні підвищився до 638,8 виявленого нового випадку на 100 тисяч населення за останні сім днів, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI). Він відповідає в країні за боротьбу з епідеміями. Іще напередодні цей показник становив 584,4, а тиждень тому - 427,7 виявленого випадку на 100 тисяч населення за тиждень.

Минулої доби в Німеччині виявлено 133,5 тисячі нових випадків інфікування (напередодні - 112 323). Це означає, що рівень заражень коронавірусом у ФРН зростає вже протягом семи днів поспіль і другий день оновлює максимуми за кількістю виявлених нових заражень.

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За минулі 24 години в Німеччині також зафіксовано 234 смерті у зв'язку з коронавірусом. Загалом за весь час пандемії у ФРН померли з коронавірусом вже 116 315 осіб, загальна кількість виявлених інфікованих досягла понад 8,3 мільйона осіб. Коефіцієнт завантаженості відділень інтенсивної терапії - найважливіший критерій для посилення або послаблення антикоронавірусних обмежень у Німеччині - становив 3,3 госпіталізації на 100 тисяч населення за останній тиждень. Максимальне значення цього показника - 15,5 - було встановлено у грудні 2020 року на піку другої хвилі пандемії.

Пік нової хвилі очікується у середині лютого

Міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) вважає, що пік нинішньої хвилі припаде на середину лютого, коли в країні, можливо, щодня фіксуватиметься кілька сотень тисяч нових випадків зараження. В інтерв'ю медіакомпанії ZDF увечері 19 січня міністр заявив, що це станеться не обов'язково, але з великою ймовірністю.

При цьому Лаутербах зазначив, що ситуація в Німеччині складніша, ніж в Італії, Франції, Великобританії та низці інших країн, оскільки у ФРН дуже багато нещеплених у старшій віковій групі. Він пояснив, що, наприклад, в Англії частка нещеплених серед людей віком від 50 років становить лише один-два відсотки. "Таких показників нам не досягти", - констатував він. У Німеччині частка тих, хто пройшов повних курс вакцинації від коронавірусу, серед людей віком від 60 років становить 87,8 відсотка.