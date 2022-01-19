COVID-19: у ФРН уперше зафіксовано понад 100 тисяч нових випадків на добу

Кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 за добу в Німеччині вперше подолала позначку в 100 тисяч. Як повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI) у середу, 19 січня, за останню добу зафіксовано 112 323 випадків зараження.

Семиденний коефіцієнт зараження SARS-CoV-2 у Німеччині також був найбільшим за останні дні, досягши 584,4 випадки на 100 тисяч жителів. Днем раніше він становив 553,2 випадки, минулого тижня - 407,5 випадки.

За минулі 24 години від від ускладнень, спричинених COVID-19 померли 239 пацієнтів. Таким чином загальна кількість померлих з COVID-19 в Німеччині досягла 116 081 людини. Усього з початку пандемії у ФРН коронавірусом заразилися понад вісім мільйонів людей. Наразі у ФРН домінантним є омікрон-варіант коронавірусу, його виявляють у 70 відсотках усіх випадків.

Максимальні показники відзначаються й у сусідніх із Німеччиною країнах. Так, у Франції, за офіційними даними, зареєстровано майже 465 тисяч нових випадків інфікування за добу.

Глава МОЗ ФРН: Попереду - важкі тижні

На тлі поширення омікрон-варіанту коронавірусу міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) в ефірі RTL Direkt заявив, що свого піку нинішня хвиля пандемії, ймовірно, досягне в середині лютого.

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"У нас попереду - дуже важкі тижні", - зазначав раніше німецький міністр в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. Нині хворіють переважно молоді люди, у яких багато контактів, пояснив він. "Залежно від розвитку подій - нестача місць може виникнути не лише у відділеннях інтенсивної терапії, а й у звичайних палатах - існує загроза закриття цілих відділень", - застеріг Лаутербах. На цьому фоні загострилася громадська дискусія щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Німеччині.