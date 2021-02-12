Колишній глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі склав присягу прем'єр-міністра Італії. Церемонія приведення до присяги 73-річного політика, якого оглядачі часто називають "Супер Маріо", відбулася у суботу, 13 лютого.

"Я присягаюся зберігати вірність Республіці", - ці слова Драгі, який зачитав текст присяги поруч із президентом Італії Серджо Матареллою, завдяки телетрансляції італійці могли почути наживо. Разом із новим прем'єром присягу склали й нові члени його уряду.

Новий уряд Італії. Попереду у центрі ліворуч - Серджо Матарелла, праворуч - Маріо Драгі

Уряд Італії - технократи й популісти

Склад свого Кабінету міністрів Драгі оголосив напередодні, 12 лютого. У ньому будуть представлені як політики, так і технократи. Так, міністром закордонних справ залишиться один із лідерів популістичної партії "Рух п'яти зірок" Луїджі ді Майо. Водночас посаду міністра економіки посяде директор італійського центробанку Даніеле Франко.

Попри очікування, що формуванням нового уряду опікуватиметься експрем'єр Джузеппе Конте, президент Матарелла 3 лютого поручив процес саме Драгі. Під час переговорів колишньому главі ЄЦБ вдалося заручитися підтримкою майже всіх політичних партій Італії.

Італія у розпалі двох криз

Драгі доведеться взяти на себе керівництво урядом у розпал одразу декількох криз. Перш за все, у країні, де пандемія COVID-19 забрала життя вже більше 93 тисяч людей, поширення хвороби не вщухає. Для її стримування останнім рішенням уряду Конте минулої п'ятниці стало посилення обмежувальних заходів у чотирьох регіонах країни та подовження заборони на подорожі між італійськими регіонами.

На це накладаються важкі економічні наслідки пандемії COVID-19. Так, у 2020 році економіка Італії скоротилася на рекордні з часів Другої світової війни 8,9 відсотка. У результаті роботу втратили 420 тисяч італійців.

На Драгі очікує затвердження у парламенті

Призначення колишнього глави ЄЦБ відбулося після декількох тижнів нестабільності, яка тривала внаслідок відставки попереднього уряду Конте. Однак протягом 10 днів Драгі вдалося отримати широку підтримку серед італійських парламентських партій. Ця новина була позитивно сприйнята ринками і призвела до зниження ціни італійських запозичень до рекордних показників, повідомляє інформаційне агентство AFP.

За даними опитування, проведеного компанією Ipsos на замовлення видання Corriere della Sera, 62 відсотки італійців підтримують Драгі. На нього та його уряд тепер чекає затвердження в обох палатах італійського парламенту, яке має відбутися у середу та четвер наступного тижня.