 В Італії родичі померлих від COVID-19 позиваються проти влади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2020

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Новини

В Італії родичі померлих від COVID-19 позиваються проти влади

Родичі жертв COVID-19 вимагають від італійської влади грошової компенсації на загальну суму 100 мільйонів євро. Вони позиваються через, на їхню думку, недолугі дії влади під час спалаху пандемії.

Родичі жертв пандемії COVID-19 в Італії

Родичі жертв пандемії COVID-19 в Італії, що входять до групи Noi Denunceremo, червень 2020 року

Група родичів жертв COVID-19 в Італії позивається в суді проти італійського уряду та влади в регіонах і вимагає компенсації на загальну суму 100 мільйонів євро. У середу, 23 грудня, група Noi Denunceremo (з італійської: "Ми позиваємося". - Ред.) заявила, що подала цього дня позов від імені 500 родичів померлих внаслідок COVID-19, повідомляє агенція новин dpa. Серед тих, проти кого вирішила позиватися ця група, - прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, очільник регіональної влади Ломбардії Аттіло Фонтана і міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

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"Ця судова справа - наш різдвяний подарунок тим, хто повинен був зробити те, що мав би, але не зробив", - заявив президент ініціативної групи Лука Фуско, цитує інформагенція Reuters.

За кожну жертву група вимагає близько 200 тисяч євро компенсації, що загалом - близько 100 мільйонів євро. Noi Denunceremo звинувачує владу в тому, що вона недостатньо оперативно діяла під час спалаху пандемії в Ломбардії.

У серпні прокуратура міста Бергамо в Ломбардії вже розпочинала відповідні розслідування після того, як Noi Denunceremo подала близько 150 позовів. Частина позовів стосувалися питання, чому на початку березня політики не пішли на створення карантинних зон навколо Бергамо та передмість, де спостерігалася велика кількість заражень.

В Італії лунає дедалі більше критики на адресу розробленого тоді владою країни плану протидії пандемії, який, мовляв, не відповідав вимогам часу.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, натепер в Італії померли вже понад 70 тисяч осіб, в яких підтвердили зараження коронавірусом. Загалом у країні зафіксовано майже два мільйони випадків інфікування.

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