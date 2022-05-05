Через війну в Україні скоротився попит на німецьку промисловість

У німецькій промисловості протягом першого місяця після початку війни в Україні скоротилася кількість замовлень. Як повідомляє у четвер, 5 травня, Федеральне статистичне відомство Німеччини, у березні компанії отримали на 4,7 відсотка менше замовлень, ніж минулого місяця.

Це різкий спад з жовтня 2021 року. Експерти, опитані агентством Reuters, очікували падіння лише на 1,1 відсотка. Кількість замовлень скоротилася і в лютому, хоч і не так різко - на 0,8 відсотка. "Це показує, що невпевненість, яка зростала вже протягом першого місяця російської військової агресії в Україні, явно позначилася на попиті", - прокоментувало розвиток подій міністерство економіки ФРН. У відомстві швидкого покращення ситуації не очікують. "Перспективи наступних кількох місяців зараз дуже туманні", - зазначили в міністерстві, яке очолює віцеканцлер, міністр економіки та проблем клімату Роберт Габек (Robert Habeck).

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На економіку чекає важке літо

Економісти оцінюють ситуацію аналогічно. "Літні місяці, ймовірно, будуть важким періодом для економіки Німеччини, навантаження на неї наразі дуже велике", - вважає головний економіст VP Bank Томас Гітцель (Thomas Gitzel). "Рецесія стає все більш ймовірною", - говорить він і нагадує, що її ледве вдалося уникнути у першому кварталі 2022 року, коли економічне зростання склало всього 0,2 відсотка.

Що буде далі залежатиме від війни. "Щодовше продовжуватиметься війна в Україні, тим більше замовлень втратить промисловість", - попередив головний економіст Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Александер Крюгер (Alexander Krüger).

Зниження насамперед пов'язане зі скороченням кількості закордонних замовлень: їх обсяг був на 6,7 відсотка меншим, ніж у лютому. Нових угод за межами єврозони було укладено на 13,2 відсотка менше, хоча у рамках валютного союзу цей показник зріс на 5,6 відсотка. У той же час у самій Німеччині замовлень поменшало на 1,8 відсотка. Багато компаній, згідно з результатами опитування, проведеного інститутом Ifo, наразі повідомляють про проблеми, деякі з яких погіршилися після російського вторгнення в Україну 24 лютого: у квітні три з чотирьох компаній скаржилися на проблеми із закупівлями напівфабрикатів та сировини.