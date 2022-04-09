Влада ФРН надасть допомогу німецьким компаніям через війну в Україні

Берлін у п'ятницю, 8 квітня, оприлюднив масштабний пакет заходів фінансової підтримки компаній, діяльність яких була порушена черезвійну Росії проти України. Програма передбачає надання короткострокових кредитів державного банку KfW енергетичним компаніям на загальну суму 100 мільярдів євро.

За жодних обставин не можна допустити крах системотворчих компаній, наголосив міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек (Robert Habeck). Пакет допомоги є "всеосяжним", однак це не означає, що кожен додатковий євро витрат компаній буде компенсований, додав глава відомства. За його словами, прямі державні субсидії будуть надані підприємствам, якщо їхні витрати на енергію, порівняно з 2021 роком, щонайменше подвоїлися.

Глава мінфіну: Допомога обмежена у часі

Офіційний Берлін хоче "пом'якшити труднощі і запобігти структурним розломам", зазначив міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner). Проте уряд не здатен "збалансувати ринкові сили у довгостроковій перспективі", додав він.

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Насамперед йтиметься про кредити KfW і держгарантії, гранти та пайову допомогу розглядатимуться пізніше, пояснив Лінднер. Уряд налаштований не гальмувати майбутні структурні зміни, а прискорити їх, наголосив глава мінфіну. Він особливо наголосив на обмеженості фінансової допомоги у часі та необхідності відповідального поводження з нею.

Єврокомісія раніше оголосила проп'ятий пакет санкцій щодо РФ, який передбачає, зокрема, заборону на імпорт вугілля з Росії на суму чотири мільярдит євро на рік. Водночас влада Німеччини виступає проти негайного припинення імпорту газу з Росії. За словами канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), Берлін старанно працює над тим, щоб звільнитися від газової залежності від Москви.