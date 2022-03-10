 ЄЦБ: Інфляція у Єврозоні у 2022 році перевищить 5 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2022

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Новини

ЄЦБ: Інфляція у Єврозоні у 2022 році перевищить 5 відсотків

Європейський центробанк різко скорегував у бік підвищення прогнози щодо зростання інфляції в Єврозоні. Регулятор пов'язав це з війною в Україні та стрімким зростанням цін на енергоносії.

Інфляція у Єврозоні у 2022 році перевищить 5 відсотків

Інфляція у Єврозоні у 2022 році перевищить 5 відсотків

Європейський Центробанк (ЄЦБ) на тлі війни в Україні та стрімкого зростання цін на енергоносії різко скорегував у бік підвищення прогнози щодо інфляції в Єврозоні на 2022 рік. Цього року середній рівень інфляції становитиме 5,1 відсотка, повідомив регулятор у четвер, 10 березня. Лише у грудні ЄЦБ прогнозував інфляцію в Єврозоні у 2022 році на рівні 3,2 відсотка.

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На 2023 рік Європейський Центробанк прогнозує інфляцію на рівні 2,1 відсотка (досі - 1,8 відсотка), а на 2024 рік - 1,9 відсотка (проти 1,8 відсотка). "Війна між Росією та Україною через спровоковане нею зростання цін на енергію та сировину, перебої у міжнародній торгівлі та ослаблення довіри матиме помітний вплив на економічну діяльність та інфляцію. Масштаби цього негативного впливу залежатимуть від подальшого розвитку конфлікту", - заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард.

Прогнози щодо зростання ВВП

На поточний рік аналітики ЄЦБ прогнозують приріст ВВП у Єврозоні лише на рівні 3,7 відсотка. Лише у грудні передбачалося, що зростання становитиме 4,2 відсотка. На 2023 рік прогнозується зростання економіки обсягом 2,8 (раніше 2,9) і на 2024 рік - 1,6 відсотка (прогноз не змінився).

"Відновленню економіки сприяє ослаблення наслідків омікрон-варіанту коронавірусу. Перебої з поставками останнім часом зменшуються, тоді як ситуація на ринку праці продовжує покращуватися", - зазначила Лагард.

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