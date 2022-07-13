 Курс євро вперше за 20 років упав нижче за долар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2022

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Новини

Курс євро вперше за 20 років упав нижче за долар

Курс європейської валюти вперше з 2002 року опустився нижче позначки в один долар після появи даних про інфляцію в США. Напередодні пара євро/долар досягла паритету.

Євро та долари

Євро та долари

Курс євро у ході торгів у середу, 13 липня, вперше з грудня 2002 року впав нижче позначки в один долар США на тлі погіршення економічних перспектив єврозони та можливості повного припинення постачання російського газу до Європи.

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Єдина європейська валюта подешевшала вдень до 0,998 долара, перш ніж дещо зміцнитися і піднятися до 1,002 долара США. Євро поступово дешевшав упродовж року, а у червні різко впав у ціні. Експерти пов'язують це з наслідками війни в Україні та цінами на російський газ, які зростають на тлі зупинки газогону "Північний потік-1" на планове техобслуговування. Напередодні вперше за 20 років пара євро/долар досягла паритету, курс євро впав до 1 долару США.

Падіння курсу європейської валюти прискорилося на тлі появи даних про інфляцію в США. У червні споживацькі в країні зросли на 9,1 відсотка у річному вираженні. Це найвищий показник з 1981 року. Черговий стрибок інфляції у США підвищує ймовірність подальшого посилення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС).

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