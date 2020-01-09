Хорватія і ЄС завершили усі формальності щодо приєднання країни до Єврозони

Рада міністрів економіки та фінансів країн ЄС у вівторок, 12 липня, ухвалила остаточне рішення про приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року.

"Сьогодні рада ухвалила три останні підзаконні акти, необхідні для того, щоб Хорватія стала членом Єврозони з початку наступного року", - йдеться у заяві ЄС. Також один з актів комюніке встановив обмінний курс нинішньої хорватської валюти - куни - на рівні 7,53450 кун за один євро.

Міністр фінансів Хорватії Здравко Марич в ефірі хорватської телерадіокомпанії ХРТ назвав цей день "великим для країни". "Євроінграція триває, попри усі виклики, які ми зустрічаємо", - зауважив він, цитує dpa. Своєю чергою міністр фінансів Чехії, яка зараз головує в ЄС, Збинек Станюра привітав Хорватію з тим, що вона стане двадцятою країною Єврозони.

Хорватія на шляху до зони Євро

На початку червня Єврокомісія ухвалила рішення, що Хорватія відповідає критеріям, необхідним для переходу на загальноєвропейську валюту з 1 січня 2023 року. Місяцем пізніше депутати Європейського парламенту дали згоду на запит Хорватії щодо приєднання до зони євро з початку наступного року.

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Раніше цього року Національний банк Хорватії представив хорватський набір монет євро та євроцентів. Дизайн національної сторони монет відобразив узгоджені раніше мотиви. Для монети у два євро - це карта Хорватії, для монети в один євро - зображення куниці, для монет у 50, 20 та 10 євроцентів - портрет знаменитого вченого Миколи Тесли, а для монет у п'ять, два та один євроцент - колаж з літер глаголиці. При цьому тлом усіх монет є зображення шахівниці - герба Хорватії.

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Згідно з Договором про Євросоюз, до зони євро мають приєднатися всі країни ЄС, крім Данії, у міру виконання ними критеріїв, викладених у документі. Наразі євро використовується у 19 країнах Євросоюзу. Останньою до Єврозони приєдналася Литва у 2015 році. Деякі країни - Польща, Чехія та Угорщина - свідомо не поспішають із виконанням цих критеріїв, щоб не запроваджувати в себе євро.