Кабмін ухвалив проєкт бюджету-2023: майже 50% на оборону

Фінансування сектору безпеки і оборони у держбюджеті-2023 порівняно з минулорічним держбюджетом збільшили втричі.

Кабінет міністрів України у вівторок, 13 вересня, схвалив проєкт держбюджету України на наступний рік. Найближчим часом його передадуть на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляється на Урядовому порталі, загальна сума доходів держбюджету-2023 прогнозується у 1,28 трильйона гривень. Витрати заплановані на рівні 2,57 трильйона гривень.

Фінансування безпеки та оборони збільшили учетверо

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, державний бюджет 2023 року - це "бюджет воюючої країни, яка вже більше півроку зазнає колосальних збитків через повномасштабне воєнне вторгнення РФ на територію України". Тому уряд збільшив фінансування сектору безпеки і оборони на рівні 17,8 відсотка ВВП - до 1,14 трильйона гривень. "Якщо порівняти з бюджетом, який ми подавали на 2022 рік, то зростання видатків на безпеку й оборону буде більш ніж у 4 рази", - сказав прем'єр- міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

На охорону здоров'я планується спрямувати 175,7 мільярда гривень, освіту - 155 мільярдів, пенсійне забезпечення та соціальний захист - 835 мільярдів, підтримку ветеранів війни - 6,8 мільярда.

У Резервний фонд планують спрямувати 17,4 мільярда гривень, Фонд розвитку підприємництва - 16 мільярдів, на надання грантів бізнесу - 1,37 мільярда. Крім того, створюється бюджетний Фонд ліквідації наслідків російської збройної агресії у розмірі не менше 19 мільярдів гривень.

Дефіцит бюджету передбачено на рівні 20 відсотків ВВП.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Відповідно до проєкту держбюджету, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень на місяць. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць - 2589 гривень.

У Верховній Раді України проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" представить міністр фінансів України Сергій Марченко.

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