Чому Київ вважають найкращим місцем для бізнесу після війни

Чи потечуть в Україну гроші? На Київському інвестиційному форумі в Брюсселі визначали майбутнє української столиці. Учасники пояснили, чому навіть під час війни треба вести бізнес у Києві.

В українській столиці лунають сирени повітряної тривоги, а в Брюсселі експерти та політики з різних країн вирішують, як залучити інвестиції до Києва під час війни та після неї. Капіталовкладення та війна - чи сумісні ці поняття? Більшість учасників Київського інвестиційного форуму, що вперше пройшов не в столиці України, а в столиці Бельгії, впевнені, що цілком.

Інвестори готові підтримати Україну значною мірою через те, що зараз відбувається в країні, каже мер Брюсселя Філіп Клоз. "Такий інтерес навряд чи виник би, якби не війна, - вважає він. - А цей форум - можливість встановити перші контакти".

Згідно з останніми прогнозами Світового банку, ВВП України через російську агресію скоротиться у 2022 році на 35 відсотків, а на відновлення України потрібно 350 мільярдів доларів - обсяг, який у півтора рази перевищує довоєнний ВВП України.

Інвестори в Україну мають потужну підтримку

Як згенерувати таку суму в умовах війни, вирішують у Єврокомісії, країнах Європейського Союзу, міжнародних організаціях та концернах спільно з українською владою та бізнесом. Їхні представники зустрілися на форумі в Брюсселі, що саме по собі вже багато означає, вважає регіональний директор Міжнародної фінансової корпорації (IFC) групи Світового банку Рана Карадшех.

"Українці приїхали на форум і продемонстрували, наскільки вони сповнені рішучості підтримувати економіку та суспільство своєї країни - це вкрай важливо, - каже вона. - Для нас не менш важливо показати, що ми не залишимо Україну в біді і готові її підтримувати". Присутність на інвестиційному форумі представників різних сфер бізнесу, міжнародних фінансових інституцій та Єврокомісії - це знак того, що інвестиції в Україну мають підтримку, незважаючи на ризики, наголошує Карадшех.

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Стійкість українців як гарантія успіху

За даними українського уряду, одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 86 відсотків компаній у країні призупинили роботу. Сьогодні 45 відсотків приватних підприємств в Україні функціонують на повну потужність, ще 42 відсотки - частково. "Це показує надзвичайну стійкість українських підприємців", - зазначає Карадшех. Багато експертів називають цю якість однією з головних переваг інвестування в Україну. "Сьогодні у Європі ніщо не може перевершити стійкість українців", - наголосила і керівник групи підтримки України в Єврокомісії Катаріна Матернова.

На її думку, окрім людського капіталу інвесторів в Україні мають зацікавити сільське господарство - "світова житниця" та рідкісна сировина для "зеленої" економіки, наприклад нікель та кадмій. Особливо вона виділила рівень цифровізації в Україні, назвавши її найрозвиненішою у цій сфері країною на європейському континенті. "Війна лише прискорила цей процес", - констатувала Матернова. Ще один позитивний фактор, на який вона вказала, - найкраща армія в Європі. "Вкладаючи в Україну, ви вкладаєте у майбутнього члена ЄС", - процитувала представниця Єврокомісії канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz).

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Київ - місто майбутнього?

Ще один унікальний шанс як для самої України, так і для інвесторів - це те, що для відновлення України після війни можна буде застосувати найсучасніші технології енергоефективності та екологічності, зазначає Рана Карадшех.

"Моє бачення майбутнього - це Україна без викопних джерел енергії, - каже мер Парижа Анн Ідальго. - Україна могла б стати для нас прикладом зеленої енергетики". Київ має перетворитися на одне з провідних європейських міст, впевнені й інші мери, серед яких Віталій Кличко. Він приєднався до форуму по відеозв'язку та заявив про мету модернізувати київську інфраструктуру на основі сучасних технологій, відбудувати динамічне "місто для здорового життя" із привабливими умовами для бізнесу.

Віталій Кличко виступає по відеозв'язку Фото: Xenia Polska/DW

Загрози та ризики для інвесторів

Проте нинішня українська реальність - війна, щоденні руйнування та повна невизначеність щодо майбутнього - це очевидні ризики, які не може ігнорувати жоден інвестор. Для їхнього зниження на форумі перерахували низку вимог: гарантії від політичного сектору, донорські кошти для відновлення інфраструктури, тобто покращення умов для капіталовкладення, фінансові механізми абсорбції ризиків.

Самим інвесторам наполегливо рекомендують диверсифікувати ризики: "Зараз не на часі будувати міст за 200 мільйонів. Можливо, краще збудувати сто мостів по два мільйони: вкладати у різні невеликі проєкти, щоб ворог не зміг розбомбити чи зруйнувати все", - каже голова українського офісу Європейського інвестиційного банку (фінансового інституту країн ЄС) Жан-Ерік де Загон.

Ніхто не в змозі передбачити, коли і як настане мир в Україні, проте ретельно планувати відновлення та кошти на нього потрібно вже зараз - таким був лейтмотив конференції. "Якби я була європейським інвестором з великими грошима, я б, напевно, почекала з будівництвом заводу в Україні, - каже учасниця форуму директор комунікацій української корпорації "Фармак" Євгенія Піддубна. - Я б розглядала інвестиції в ширшому розумінні, необов'язково у щось відчутне. Наприклад, у стартапи, що працюють зараз в Україні. Або в трансфер технологій - як у фармацевтиці: ви ділитеся досвідом, а ми в Україні виробляємо і всі ризики залишаються в нас".

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Нематеріальні інвестиції

Готовність ділитися технологіями та експертним досвідом є не менш важливими для відновлення країни, ніж інфраструктура та фінанси.

"Як інвестори ми хочемо зрозуміти, де саме ми потрібні, - каже голова відділу політичного діалогу, стратегії та аналізу фонду BMW Foundation Herbert Quandt Грегуар Роос. - Судячи з того, що зараз відбувається в Україні, потрібно вкладати у розвиток та підтримку відповідального лідерства. У нас також є акселератор стартапів, і ми намагаємося просувати в Європі екосистему українських стартапів - у них гігантський потенціал. Наша мрія - щоб київський акселератор став лідером у Європі, бо Київ, на мою думку, - найкраще місце для підприємців, принаймні, у сфері інформаційних технологій".

Мери Парижа, Рима, Брюсселя, Риги на форумі заявили, що допоможуть будувати сучасний Київ. Досвідом і ноу-хау готові поділитися Сараєво, який 30 років тому пережив війну та облогу, та місто технологій Гельсінкі. Він теж ще не забув "трагічну та жорстоку історію з нашим східним сусідом", розповів мер Гельсінкі Юхана Вартіайнен і запропонував "конструктивний урок з фінського досвіду": "Належне управління, сумлінна адміністрація без корупції та верховенство закону - це все, що має значення в довгостроковій перспективі".

Глава українського офісу Європейського інвестиційного банку запевнив, що державне фінансування в Україні стало більш підзвітним, ніж 15 років тому. "Ми з братом будемо охоронцями ваших інвестицій", - пообіцяв з екрану Віталій Кличко. На сцені його брат Володимир, засновник фонду Klitschko Ventures, схвально кивнув.