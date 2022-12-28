З вересня ППО України збила 850 російських ракет і дронів
Олександр Куницький
9 хв. тому
Від початку атак РФ на енергетичну інфраструктуру України протиповітряна оборона збила понад 420 російських ракет і 430 дронів-камікадзе, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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Починаючи від удару російської армії по Харківській теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та протягом подальших дев'яти масованих атак по об'єктах енергетичної інфраструктури України протиповітряна оборона (ППО) збила понад 420 російських ракет і 430 дронів-камікадзе. Про це повідомив у середу, 28 грудня, речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
"Всі взяли за початок відліку атак енергетичної інфраструктури дату 10 жовтня - від першого масованого ракетного обстрілу, але ж насправді по Харківській ТЕЦ вдарили ще 11 вересня - в дату, коли терористи напали на вежі-близнюки. З цього часу приблизно вже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті ППО. Атакували більшою кількістю, зрозуміло", - розповів він в ефірі національного телемарафону.
Російський ракетний терор енергетики України
З осені українська енергетична інфраструктура перебуває під особливим прицілом російських атак. За даними української влади, зазнала руйнувань та була виведена з ладу майже половина енергетичної системи України. Внаслідок цього запроваджують тимчасові обмеження електропостачання в різних областях України. Жителів просять запасатися водою, заощаджувати струм та бути готовими до відключень електроенергії.