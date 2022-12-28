З вересня ППО України збила 850 російських ракет і дронів

Від початку атак РФ на енергетичну інфраструктуру України протиповітряна оборона збила понад 420 російських ракет і 430 дронів-камікадзе, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Починаючи від удару російської армії по Харківській теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та протягом подальших дев'яти масованих атак по об'єктах енергетичної інфраструктури України протиповітряна оборона (ППО) збила понад 420 російських ракет і 430 дронів-камікадзе. Про це повідомив у середу, 28 грудня, речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Всі взяли за початок відліку атак енергетичної інфраструктури дату 10 жовтня - від першого масованого ракетного обстрілу, але ж насправді по Харківській ТЕЦ вдарили ще 11 вересня - в дату, коли терористи напали на вежі-близнюки. З цього часу приблизно вже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті ППО. Атакували більшою кількістю, зрозуміло", - розповів він в ефірі національного телемарафону.

Російський ракетний терор енергетики України

З осені українська енергетична інфраструктура перебуває під особливим прицілом російських атак. За даними української влади, зазнала руйнувань та була виведена з ладу майже половина енергетичної системи України. Внаслідок цього запроваджують тимчасові обмеження електропостачання в різних областях України. Жителів просять запасатися водою, заощаджувати струм та бути готовими до відключень електроенергії.

Остання хвиля ударів по енергетичній інфраструктурі України відбулася зранку 16 грудня. Тоді по Україні війська РФ випустили 76 ракет, 60 з яких збила ППО.

З 24 лютого до кінця листопада РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні, з яких 97 відсотків були націлені на цивільні об'єкти, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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