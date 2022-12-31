Зеленський: В РФ - не християни, вони - за диявола

У Росії вихваляються своїм православ'ям, але вони - за диявола і з ним, заявив президент України після ракетної атаки 31 грудня. Він також звернувся до громадян РФ російською мовою: їм ніколи не пробачать.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чергову масовану повітряну атаку, яку Росія здійснила 31 грудня. За його словами, РФ дуже вихваляється своїм православ'ям, але вона - "за диявола і з ним".

"Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Це зробили нелюди, і нелюди програють. На Пасху вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік. Вони називають себе християнами, дуже кічаться своїм православ'ям, але вони - за диявола, вони - за нього і з ним", - сказав він у відеозверненні.

За словами Зеленського, російська ракетна атака 31 грудня - це підсумок долі самої Росії, яка не отримає прощення. "А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, - не отримають помилування. М'яко кажучи", - наголосив президент України.

Також Зеленський звернувся до громадян РФ російською мовою: "Ваш лідер (…) ховається за вами, і сам спалює вашу країну та ваше майбутнє. Терор вам ніхто ніколи не простить. Ніхто в світі вам цього не простить. Україна ніколи не простить".

Передноворічна атака РФ

Росія завдала вдень в суботу, 31 грудня, вже 11-го масованого удару по Україні, застосувавши дрони-камікадзе та крилаті ракети.

За попередніми даними, РФ запустила 20 крилатих ракет повітряного базування. Протиповітрняа оборона (ППО) України знищила 12 ракет: шість в межах Київської області, п'ять - Житомирської та одну - Хмельницької. Також на Київщині збили російський безпілотник "Орлан-10", який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції української ППО.

Внаслідок атаки на Київ у Солом'янському районі міста через уламок ракети загинула людина. 22 людини дістали поранень, серед них - журналіст з Японії. Одна людина - у вкрай важкому стані. На Хмельниччині внаслідок обстрілу поранені восьмеро цивільних, на Миколаївщині - шестеро людей, у Запорізькій області - четверо.

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