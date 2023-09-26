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Міноборони РФ опублікувало кадри з "живим" командувачем ЧФ

Євгенія Наконечна | Віолетта Чайковська
26 вересня 2023 р.

Зображення командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова показали на екрані під час засідання колегії міноборони РФ. Україна уточнює інформацію щодо його загибелі внаслідок удару по штабу в Севастополі.

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Наслідки українського удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня 2023 року.
Наслідки українського удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересняФото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance

Речник президента РФ Дмитро Пєсков відмовився у вівторок, 26 вересня, коментувати інформацію про загибель командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова внаслідок українського удару по штабу в анексованому Криму.

"Жодної інформації не було від міністерства оборони. Це їхня прерогатива. Тут нам нічого сказати", - сказав він журналістам.

Невдовзі міноборони РФ спершу оприлюднило фото з наради колегії міністерства, на якому на відеоекрані є зображення Соколова.  

Згодом міноборони опублікувало відео вступної промови міністра Сергія Шойгу на засіданні. Неможливо об'єктивно оцінити, чи рухається Соколов на кадрах. Його зображення видається нерухомим, утім після однієї зі склейок на його обличчі з'являються окуляри. Серед інших членів колегії, які є на відеоекрані, а не присутні в залі особисто, в кадрі очевидно рухається одна людина. 

Україна уточнює інформацію щодо Соколова

Після відео міноборони РФ Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) опублікували роз'яснення: "Як відомо внаслідок ракетного удару по штабу чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих - командувач ЧФ РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим, наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції".

Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня. Міноборони РФ у день удару визнало загибель одного військового внаслідок атаки, втім потім уточнило, що він "не загинув, а пропав безвісти". Відтоді російська сторона не оновлювала інформацію.

Підтверджень або спростувань заяв сторін з незалежних джерел немає.

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Наслідки українського удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі 22 вересня 2023 року.

Міноборони РФ опублікувало кадри з "живим" командувачем ЧФ

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