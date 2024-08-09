Мексика не арештовуватиме Путіна на інавгурації президентки

Чинний президент Мексики, яка є членом МКС, відхилив прохання посольства України заарештувати президента РФ, якщо той приїде в Мехіко на інавгурацію нової глави держави.

Президент Мексики відхилив запит України про арешт Володимира Путіна, якщо російський лідер приїде на інавгурацію нового глави держави в жовтні цього року, повідомила агенція Reuters. "Ми не можемо цього зробити. Це не наша справа", - заявив чинний президент Андрес Мануель Лопес Обрадор журналістам пресконференції в четвер, 8 серпня.

Україна попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо той 1 жовтня візьме участь у церемонії приведення до присяги обраної президентки Клаудії Шейнбаум. У запиті, що міститься в заяві посольства Мексики в Україні від 7 серпня, вказується на ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС). "Ми сподіваємося, що мексиканський уряд знає, що Володимир Путін - воєнний злочинець, на арешт якого видано ордер", - йдеться в заяві.

Команда Шейнбаум запросила президента Росії відвідати інавгурацію, зазначивши раніше цього тижня, що вона відправила "дипломатичне повідомлення" усім країнам, з якими Мексика підтримує дипвідносини. У червні Путін привітав Шейнбаум із перемогою на виборах, назвавши Мексику "історично дружнім партнером Росії в Латинській Америці".

Минулого року МКС видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнних злочинах за незаконну депортацію дітей з України в Росію після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Мексика є членом МКС.