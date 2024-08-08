ЄС та Україна закликали Мексику заарештувати Путіна

Європейська комісія та Україна закликали мексиканський уряд заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурацію президентки Клаудії Шейнбаум.

Європейська комісія закликала уряд Мексики заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо той буде присутній на інавгурації новообраної президентки Клаудії Шейнбаум.

Офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано заявив у четвер, 8 серпня, в інтерв'ю Euractiv, що членство Мексики в Міжнародному кримінальному суді (МКС) означає, що вона юридично зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він прийме запрошення латиноамериканської країни відвідати церемонію інавгурації в Мехіко, яка відбудеться 1 жовтня.

"Мексика є державою-учасницею МКС з 2005 року, з усіма юридичними зобов'язаннями, які з цього випливають. Тому ми віримо, що Мексика виконає свої зобов'язання як член МКС", - сказав Стано.

Він додав, що Мексика взяла участь у "саміті миру" в Швейцарії в червні, де "був досягнутий консенсус щодо того, що Росія повинна припинити війну проти України", і що "під час наступних голосувань в ООН Мексика приєдналася до переважної більшості міжнародного співтовариства, яке засудило російську агресію і закликало Росію зупинити її".

Водночас Стано зазначив, що "Мексика, як і всі інші країни, має право розвивати свої міжнародні відносини відповідно до власних інтересів".

Заклик України

Посольство України в Мексиці у середу, 7 серпня, звернулося до мексиканського уряду з проханням заарештувати Путіна, якщо він буде присутній на інавгурації новообраної президентки Клаудії Шейнбаум, на яку його запросили.

Делегація Києва, яка назвала Путіна "військовим злочинцем", також подякувала Мексиці за запрошення президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у церемонії 1 жовтня. "Ми впевнені, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезгаданого (Путіна - Ред.) судовому органу ООН в Гаазі", - йдеться в заяві українського посольства.

Ордер МКС на арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченнями у воєнних злочинах через примусову депортацію українських дітей до Росії після вторгнення Москви на початку 2022 року.

Шейнбаум, яка має стати першою жінкою-президентом Мексики, здобула історичну перемогу на виборах 2 червня і має розпочати свій шестирічний термін у жовтні. Володимир Путін і Володимир Зеленський були серед світових лідерів, які привітали її.

Хуан Рамон де ла Фуенте, який має стати міністром закордонних справ, заявив, що запрошення на інавгурацію лідерів усіх країн, з якими Мексика має дипломатичні відносини, включно з Росією та Україною, було "стандартним протоколом".