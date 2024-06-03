  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаМексика

Президентом Мексики вперше стане жінка

Євгенія Наконечна | Анатолій Арні
3 червня 2024 р.

Виборча комісія констатувала перемогу Клаудії Шейнбаум на виборах президента в Мексиці.

https://p.dw.com/p/4gYnP
Клаудія Шейнбаум і президент Мексики Мануель Лопес Обрадор (фото з архіву)
Клаудія Шейнбаум і президент Мексики Мануель Лопес Обрадор (фото з архіву)Фото: Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

Кандидатка від правлячої коаліції в Мексиці Клаудія Шейнбаум впевнено перемогла на виборах президента країни. За Шейнбаум, яка раніше обіймала посаду мерки Мехіко, проголосували, згідно з попередніми підрахунками, від 58,3 до 60,7 відсотка виборців, повідомила в понеділок, 3 червня, виборча комісія країни. 

За головну опонентку Шейнбаум - колишню сенаторку Сочітль Гальвес з альянсу партій правого спрямування "Сила і серце за Мексику" - проголосували, згідно з попередніми підрахунками, від 26,6 до 28,6 відсотка виборців.

Шейнбаум на виборах представляла партію "Рух національного відродження" (МОРЕНА) чинного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадори. На загальних виборах 2 червня у Мексиці обирали не лише президента, а й депутатів до нижньої палати Конгресу, сенаторів, а також губернаторів і мера столиці. 

Шейнбаум звинувачують у залежності від чинного президента

61-річна Шейнбаум - онука єврейських іммігрантів, які втекли з Європи. У минулому вона обіймала посаду мерки Мехіко. При цьому політикиню нерідко критикують у зв'язку з можливою політичною залежністю від Обрадора. Кар'єра Шейнбаум багато в чому пов'язана з чинним президентом, і вона протягом багатьох років підтримувала свого ментора, з яким знайома ще зі студентських років. У зв'язку з цим критики сумніваються в самостійності Шейнбаум як політичного гравця.

Під час перебування Обрадора на посаді в Мексиці зріс рівень злочинності та посилили діяльність наркокартелі. Це позначилося навіть на передвиборчій боротьбі - за даними агенції dpa, за всю електоральну кампанію вбито щонайменше 34 кандидати на різні посади. Останнє з таких убивств сталося напередодні відкриття виборчих дільниць - у штаті Мічоака невідомі застрелили кандидата в місцеві органи влади Ісраеля Дегальдо.

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Представники 60 країн ЄС і Латинської Америки на саміті у Брюсселі

Війна РФ проти України: чи така далека Латинська Америка від ЄС?

Війна РФ проти України: чи така далека Латинська Америка від ЄС?

Чи має Латинська Америка спільну позицію щодо війни Росії проти України, чому її країни не засудили російську агресію на саміті з Євросоюзом у Брюсселі і як зрозуміти латиноамериканців - у матеріалі DW.
Політика20 липня 2023 р.
На акції за декриміналізацію абортів, Гвадалахара

Верховний суд Мексики схвалив декриміналізацію абортів

Верховний суд Мексики схвалив декриміналізацію абортів

Верховний суд Мексики визнав незаконним покарання за переривання вагітності в першому триместрі.
Суспільство8 вересня 2021 р.
Російські та українські біженці в Тихуані чекають дозволу на в'їзд до США

Через Мексику до США? Українці та росіяни у Тихуані

Через Мексику до США? Українці та росіяни у Тихуані

Кордон між США та Мексикою, відкритий для українських біженців, залишається нездоланною перешкодою як для латиноамериканців, так і для росіян, у тому числі тих, котрі не підтримують політику президента РФ.
Права людини13 квітня 2022 р.