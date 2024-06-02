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ПолітикаМексика

У Мексиці високі шанси обрання першої жінки-президента

Євгенія Наконечна | Олександра Іванова
2 червня 2024 р.

Вибори в Мексиці затьмарені високим рівнем насильства. Головним викликом для нового президента має стати боротьба з наркокартелями.

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Кандидатка на виборах президента Мексики Клаудія Шейнбаум
Кандидатка на виборах президента Мексики Клаудія ШейнбаумФото: Carl de Souza/AFP/Getty Images

У Мексиці в неділю, 2 червня, відбуваються одночасно вибори президента, мера столиці - Мехіко, - а також губернаторів восьми штатів. Крім того, громадяни обирають депутатів обох палат парламенту (Конгресу). Як зазначають спостерігачі та світові ЗМІ, найімовірніше, цю латиноамериканську державу вперше в історії очолить жінка.

Згідно з опитуваннями, у боротьбі за президентський пост упевнено лідирує колишня мерка Мехіко Клаудія Шейнбаум, а її найближчою суперницею є екссенаторка Сочітль Гальвес.

61-річна Шейнбаум - онука єврейських іммігрантів, які втекли з Європи. Вона представляє партію "Рух національного відродження" (МОРЕНА) чинного президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора і нерідко зазнає критики у зв'язку з сумнівами в її самостійності.

Сочітль Гальвес висунулася від альянсу партій правого спрямування "Сила і серце за Мексику". На третьому місці за популярністю в передвиборчих опитуваннях - Хорхе Альварес Майнес від партії "Громадянський рух".

Високий рівень насильства на виборах

Передвиборча боротьба в Мексиці супроводжувалася високим рівнем насильства. За даними агенції dpa, "за всю електоральну кампанію вбито щонайменше 34 кандидати на різні посади".

Зі свого боку агентство AFP пише, що напередодні голосування, 1 червня, виборчі органи оголосили, що в містах Пантельго і Чікомусело на півдні штату Ч'япас виборчі дільниці залишаться закритими через загрозу безпеці.

Місто Чікомусело вважається місцем протистояння двох ворогуючих банд наркоторговців. 31 травня невідомі проникли на виборчі дільниці в цьому місті і спалили бюлетені. У місті Пантельго працівники виборчих дільниць не змогли отримати необхідну підготовку "через постійну присутність озброєних членів банд", пише AFP з посиланням на виборчі органи.

Головний виклик - боротьба з наркокартелями

За даними Національного виборчого інституту, в результаті виборів різних рівнів 2 червня в Мексиці має бути розподілено 20 708 посад, з них 629 - федерального значення.

Право голосу на поточних виборах мають 98,3 мільйона осіб. По всій країні працюють 170 тисяч виборчих дільниць. При цьому 70,5 тисячі дільниць є основними і ще 90,2 тисячі - "допоміжними", відкритими з метою розвантажити основні в округах, де кількість виборців перевищує 750 осіб.

Президента Мексики обирають на шестирічний термін. Як зазначають спостерігачі, серйозним викликом для нового глави держави стане боротьба зі злочинністю, зокрема з наркокартелями. У 2006 році в країні почали задіювати для цих цілей армію. Відтоді було вбито 450 000 осіб, ще 100 000 осіб вважаються зниклими безвісти, вказує AFP.

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