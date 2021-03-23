Мексика: чи зарадить легалізація канабісу в боротьбі проти наркомафії?

Досі вирощування, продаж і споживання канабісу було легальним лише в декількох країнах світу, як-от у Канаді, Уругваї, Нідерландах та низці інших, а також у деяких штатах США.

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Тепер до списку цих країн може приєднатися Мексика, що вважається одним з найбільших гравців на світовому чорному ринку марихуани. Минулого тижня нижня палата парламенту Мексики - Палата депутатів - підтримала відповідний законопроєкт про легалізацію цього виду наркотичних речовин. Цілком ймовірно, що Сенат також його схвалить, адже верхня палата мексиканського парламенту вже схвалювала цей законопроєкт у листопаді 2020 року, однак через деякі зміни йому довелося повторно пройти процедуру схвалення законодавцями.

Ставлення до легалізації споживання канабісу в країні досить неоднозначне - якщо консервативні парламентарії висловлюють стурбованість через можливе зростання обсягів споживання і наркозалежності, то прихильники декриміналізації називають це кроком на шляху до миру.

Активіст за легалізацію марихуани в метро Мехіко, вересень 2020 року

Результат жорсткого курсу - сотні тисяч жертв

Протягом багатьох років Мексика потерпає від хвилі насильства через так звану "війну з наркотиками" - конфліктом між державою, з одного боку, і наркокартелями, з іншого. З 2006 року в мексиканській війні з наркотиками загинуло понад 300 тисяч осіб. У деяких районах країни наркокартелі фактично отримали цілковитий контроль, а в інших регіонах організована злочинність зрослася з корумпованими силами безпеки, політиками та бізнесменами.

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Після 15 років кровопролиття та безоглядного застосування практики суворого покарання за пов'язані з наркотиками навіть дрібні злочини, можна стверджувати, що, всупереч заявленій меті боротьби з наркоторгівлею, бізнес наркокартелів лише процвітає, а їхній вплив і всевладдя не слабшають. Тож дедалі гучніше лунають заклики до зміни підходів. Крім того, все частіше критики дотеперішнього жорсткого курсу держави вказували на ідею легалізації "легких" наркотиків, як-от марихуани, як на спосіб позбавити організовану злочинність одного з головних джерел прибутків.

"Війна проти наркотиків" обернулася подекуди в справжні бойові дії із залученням армії

Жодних змін

Однак, на жаль, все не так просто. Хоч Мексика є одним з найбільших у світі виробників і постачальників марихуани, але й інші види наркотиків, як-от кокаїн, героїн і метамфетаміни, - так само потужні джерела доходу для наркоділків. І це - ще не все. "Великі мексиканські наркокартелі - це транснаціональні корпорації, у яких, крім незаконного обігу наркотиків, є ще багато-багато інших сфер діяльності", - пояснює економіст і юрист Едгардо Бускалья, який тривалий час досліджує структури наркокартелів.

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Бускалья, котрий працює в Колумбійському університеті в Нью-Йорку і регулярно консультує уряди та міжнародні організації, пояснює, що іншими важливими джерелами доходів для наркокартелів є торгівля людьми, нелегальний обіг зброї, грабежі та підробка документів. Утім, мексиканська наркомафія у пошуках заробітків обмежується не лише нелегальними практиками та шляхами, навчившись досить успішно долучатися й до цілком легального бізнесу. Натепер у наркобаронів є розгалужена мережа численних легальних підприємств. Приміром, є підстави вважати, що мексиканські наркокартелі неабияк заробляють на торгівлі авокадо та іншими товарами, каже експерт.

Бускалья переконаний: "Легалізація канабісу жодним чином не позначиться на організованій злочинності. І навіть якби під це підпали інші наркотики, все одно залишилося б багато інших джерел доходу".

Хоч до рук правоохоронців іноді й потрапляє дехто з мексиканських наркобаронів, ситуацію в цілому це не покращує

Наркотики на експорт

Очікувати далекосяжного ефекту від легалізації марихуани в Мексиці ще не варто й через те, що більша частина мексиканської марихуани опиняється в США, адже в більшості американських штатів споживання марихуани й досі заборонено. Тож цей величезний ринок для мексиканських наркобаронів залишитися так само прибутковим.

Утім, активістка неурядової організації Instituto RIA Зара Снапп яка виступає за реформу наркополітики в Мексиці, припускає, однак, що вже за кілька років США так само зможуть легалізувати марихуану. Тож, на її думку, було б добре, якби до того часу були створені відповідні правові структури для вирощування й збуту марихуани, щоб Мексика могла продовжувати поставки - але законно.

У разі легалізації мексиканцям дозволятиметься мати про собі до 28 грамів марихуани, а також вирощування до восьми одиниць канабісу

Шлях від нелегального до легального

На думку Снапп, яка за фахом є політологинею й тісно співпрацює з Глобальною комісією з питань наркополітики, декриміналізація марихуани в Мексиці - правильний крок ще й з іншої причини. "Тоді держава зможе використовувати свої обмежені ресурси, які вона раніше витрачала на переслідування й розкриття дрібних правопорушень, пов'язаних з наркотиками, раціональніше - приміром, на розслідування випадків корупції й викрадень людей", - каже вона. Адже досі потрапити за ґрати можна було за зберігання більш ніж п'яти грамів марихуани - в той час, як серйозні злочини, до яких часто причетні люди з грошима і впливом, мають високий ступінь безкарності, пояснює політологиня.

Вона також сподівається, що принаймні дехто з виробників марихуани та фермерів, які досі незаконно вирощували канабіс, залюбки робитимуть це легально, адже у них буде більше можливостей заробляти, а також їм більше не доведеться терпіти свавілля наркобаронів.

Від легалізації марихуани може виграти чимало мексиканських фермерів

До речі, Глобальна комісія з питань наркополітики переслідує, по суті, схожу мету. Вона домагається змін у наркополітиці на глобальному рівні й працює над тим, щоб змістити акценти: якщо раніше все оберталося навколо боротьби зі злочинністю, то тепер потрібно більше зосереджуватися на питаннях охорони здоров'я і захисту прав людини. До складу комісії входять, зокрема, колишні президенти Мексики, Бразилії та Колумбії.

Більше прозорості, краща якість

Крім можливого впливу на чорний ринок, під час дискусії про легалізацію марихуани згадується ще одне важливе питання: чи не призведе це потім до збільшення споживання наркотиків і кількості наркозалежних?

Утім, чимало експертів нині переконані, що легалізація марихуани дає більше позитиву, ніж негативу, навіть якщо в результаті цього споживання трохи виросте, як, приміром, відбулося у Канаді або Уругваї. Вони вказують насамперед на користь для здоров'я громадськості в цілому, адже легалізація має забезпечити вищу якість продукту, й споживачі зможуть краще оцінити те, що вони споживають.

Водночас Бускалья сумнівається в тому, що буде досягнуто чіткого розподілу між легальним та нелегальним виробництвом наркотичних речовин. Так само сумнівним, на його думку, є поява справді ефективних регулятивних механізмів. Він переконаний: "Навіть найкращі закони марні, якщо державні установи не в змозі забезпечити їхнє виконання". На підтвердження своїх слів він наводить той аргумент, що досі влада Мексики не спромоглася врегулювати належним чином навіть торгівлю таким легальними товарами як алкогольні напої, цигарки й медикаменти.

Чи дасть легалізація марихуани чіткий розподіл між легальним та нелегальним її вирощуванням у Мексиці, невідомо

Питання легалізації марихуани ще й досі має багато невідомих пунктів. Приміром, як будуть видаватися ліцензії? Наскільки сильними будуть спроби втручання з боку організованої злочинності? Чи дозволять наркокартелі фермерам, які раніше вирощували для них канабіс, працювати легально?

"Звісно, мені зрозуміло, що це буде нелегко, і легалізація марихуани не вирішить усіх проблем", - визнає активістка Снапп. "Але це - перший крок у напрямку розв'язання проблеми наркотиків і насильства, потрібно з чогось починати. Багато людей в Мексиці, навіть ті, хто є частиною організованої злочинності, хочуть, щоб тутешнє життя змінилося".