  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиРосійська Федерація

Монголія не виконала ордер МКС на арешт Путіна

Дмитро Шварц
2 вересня 2024 р.

Монголія не виконала обов'язковий ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента Росії Володимира Путіна після його прибуття до країни 2 вересня.

https://p.dw.com/p/4kCS6
Володимир Путін в аеропорту Улан-Батора, Монголія, 2 вересня 2024 року
Путіна в аеропорту Улан-Батора зустрічав почесний караулФото: Natalia Gubernatorova/TASS/dpa/picture alliance

Монголія не виконала обов'язковий ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт президента Росії Володимира Путіна після його прибуття до країни у понеділок, 2 вересня.

Як зазначив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, це рішення країни "є важким ударом для Міжнародного кримінального суду та міжнародної системи кримінального правосуддя".

"Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його військові злочини. Ми працюватимемо з партнерами, щоб гарантувати, що це матиме наслідки для Улан-Батора", - зазначив Тихий у дописі у соцмережі X.

 

Ордер на арешт Путіна 

Президент РФ розшукується Міжнародним кримінальним судом з 17 березня 2023 року, коли судді МКС видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої президента РФ з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за воєнні злочини, пов'язані з незаконною депортацією та незаконним переміщенням дітей з окупованих районів України до Росії.

Монголія стала членом МКС у 2003 році. Згідно з установчим договором, держава зобов'язана співпрацювати з судом, в тому числі заарештовувати і видавати будь-яких підозрюваних, які в'їжджають на її територію. У 2023 році Монголія також номінувала одного з суддів свого Верховного суду на посаду судді МКС, і він став першим монгольським суддею Міжнародного кримінального суду.

Раніше Євросоюз та міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) заявляли про те, що очікують від Монголії, що та арештує Путіна у разі його візиту до країни. Також заарештувати Путіна закликала й Україна.

Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Будівля Міжнародного кримінального суду в Гаазі

Україна ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду

Україна ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду

Ратифікація Римського статуту дозволить Україні більш ефективно працювати над покаранням росіян за злочини.
Політика21 серпня 2024 р.
Президент РФ Володимир Путін

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету?

Ордер МКС на арешт Путіна: де межа президентського імунітету?

Південно-Африканська Республіка запрошує на саміт БРІКС усіх лідерів країн-членів цього об'єднання. Має прибути і президент РФ Володимир Путін - хоча Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Чого чекати?
Закон і право2 червня 2023 р.
Переможниця виборів президента Мексики Клаудіа Шейнбаум і чинний президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор.

Мексика не заарештовуватиме Путіна на інавгурації президентки

Мексика не заарештовуватиме Путіна на інавгурації президентки

Чинний президент Мексики, яка є членом МКС, відхилив прохання посольства України заарештувати президента РФ, якщо той приїде в Мехіко на інавгурацію нової глави держави.
Політика9 серпня 2024 р.