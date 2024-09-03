  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Удар РФ у Полтаві: в Інституті зв'язку не було шикувань - МО

Дмитро Шварц
3 вересня 2024 р.

У Полтавському військовому інституті зв'язку під час російського ракетного удару балістикою 3 вересня не відбувалось жодних шикувань, запевнили в міноборони України.

https://p.dw.com/p/4kEmn
Архівне фото рятувальника на місці російського ракетного удару
Міноборони проводе розслідування щодо удару (фото символічне)Фото: Andriy Andriyenko/SOPA Images/picture alliance

У міністерстві оборони України заперечують, що в Полтавському військовому інституті зв'язку проходило шикування під час російського ракетного удару балістикою у вівторок, 3 вересня.

"За нашими даними, у закладі відбувався навчальний процес. О 09:08 пролунав сигнал тривоги, всі спускалися в укриття. Через кілька хвилин після оголошення тривоги пролунали вибухи. Деталі трагедії в Полтаві вивчаються. Наразі відомо, що жодних шикувань або інших заходів у момент удару не відбувалося", - заявив речник міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, міністр оборони Рустем Умєров доручив головній інспекції міністерства терміново провести службове розслідування.

Сухопутні війська ЗСУ ведуть розслідування

Тим часом Сухопутні війська Збройних сил України (ЗСУ) повідомили, що вже проводять розслідування щодо удару по Полтаві.

"Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті. І щоб з'ясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника", - йдеться у повідомленні. 

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Військова служба правопорядку "максимально залучена до оперативного розслідування" трагедії. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Рятувальна операція в Харкові 30 серпня 2024 після влучання російських КАБів у 12-поверхівку

У Харкові кількість постраждалих від удару РФ зросла майже до сотні

У Харкові кількість постраждалих від удару РФ зросла майже до сотні

30 серпня російські керовані авіабомби влучили в 12-поверховий житловий будинок і в дитячий майданчик. Загинули шестеро людей, зокрема дитина.
Конфлікти31 серпня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський

Зеленський: Україна утримуватиме Курщину, поки Путін не почне переговори

Зеленський: Україна утримуватиме Курщину, поки Путін не почне переговори

ЗСУ будуть утримувати захоплені території Курської області РФ, доки Володимир Путін не сяде за стіл переговорів, заявив в інтерв'ю NBC News президент України Володимир Зеленський.
Конфлікти3 вересня 2024 р.