Удар РФ у Полтаві: в Інституті зв'язку не було шикувань - МО

У Полтавському військовому інституті зв'язку під час російського ракетного удару балістикою 3 вересня не відбувалось жодних шикувань, запевнили в міноборони України.

У міністерстві оборони України заперечують, що в Полтавському військовому інституті зв'язку проходило шикування під час російського ракетного удару балістикою у вівторок, 3 вересня.

"За нашими даними, у закладі відбувався навчальний процес. О 09:08 пролунав сигнал тривоги, всі спускалися в укриття. Через кілька хвилин після оголошення тривоги пролунали вибухи. Деталі трагедії в Полтаві вивчаються. Наразі відомо, що жодних шикувань або інших заходів у момент удару не відбувалося", - заявив речник міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, міністр оборони Рустем Умєров доручив головній інспекції міністерства терміново провести службове розслідування.

Сухопутні війська ЗСУ ведуть розслідування

Тим часом Сухопутні війська Збройних сил України (ЗСУ) повідомили, що вже проводять розслідування щодо удару по Полтаві.

"Командування Сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті. І щоб з'ясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Військова служба правопорядку "максимально залучена до оперативного розслідування" трагедії.