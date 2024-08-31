Харків: число постраждалих від удару РФ зросло майже до 100

30 серпня російські керовані авіабомби влучили в 12-поверховий житловий будинок і в дитячий майданчик. Загинули шестеро людей, зокрема дитина.

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Харкову станом на ранок суботи, 31 серпня, сягнула 97 людей, з них - 22 неповнолітніх, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

30 серпня війська РФ завдали удару по Харкову керованими авіабомбами (КАБ), влучивши, зокрема, у 12-поверховий житловий будинок і дитячий майданчик. Як повідомив зранку 31 серпня глава ОВА, за уточненими даними правоохоронців внаслідок атаки загинули шестеро людей, зокрема дитина.

Коментуючи російський удар по Харкову, президент України Володимир Зеленський наголосив, що трагедії не сталося б, якби Сили оборони мали "здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується".

"Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості", - наголосив він.