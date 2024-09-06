Рамштайн: США та Канада анонсували нову військову допомогу

На зустрічі у форматі "Рамштайн" США анонсували виділення Україні ще чверті мільярда доларів на зброю, а Канада пообіцяла надати ЗСУ понад 80 тисяч списаних ракет CRV7.

Президент США Джо Байден схвалить виділення ще 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, повідомив американський міністр оборони Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у п'ятницю, 6 вересня.

"Це збільшить можливості для задоволення зростаючих потреб України. І ми надамо їх з воєнною швидкістю", - запевнив Остін.

Своєю чергою міністр оборони Канади Білл Блер анонсував передачу Збройним силам України (ЗСУ) ще понад 80,8 тисячі списаних ракет CRV-7 і 1300 боєголовок до них в найближчі місяці, а також 29 бронетранспортерів M113 і 64 бронеавтомобілі Coyote, виведених з експлуатації.

Німеччина передасть 12 гаубиць, Британія - 650 ракет

Раніше на полях "Рамштайну" Німеччина анонсувала передачу ЗСУ ще 12 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), шість установок з дальністю стрільби від 30 до 56 кілометрів будуть доставлені цього року, решта шість - наступного.

Напередодні зустрічі уряд Великобританії анонсував виділення Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) для посилення української протиповітряної оборони (ППО). Першу партію планують передати до кінця року.