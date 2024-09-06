ФРН надасть Україні ще 12 Panzerhaubitze 2000 - Пісторіус

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ФРН надасть Україні шість Panzerhaubitze 2000 цього року, а ще шість - наступного.

Німеччина надасть Україні ще дванадцять самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 загальною вартістю 150 мільйонів євро. Як передає агенція dpa, про це у п'ятницю, 6 вересня, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) на полях засідання Контактної групи з питань оборони України - так званого формату "Рамштайн".

За його словами, шість установок з дальністю стрільби від 30 до 56 кілометрів будуть поставлені цього року, а ще шість - наступного.

ПІсторіус повідомив журналістам, що ці гаубиці надійдуть від промисловості, а не з військових запасів країни, зазначає агенція Reuters.

Пісторіус: ФРН підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно

Також Пісторіус нагадав, що Німеччина та європейські партнери хочуть передати Україні ще 17 одиниць системи протиповітряної оборони IRIS-T та ще 77 танків Leopard 1A5, повідомляє AFP. Пісторіус наголосив, що плани підтримки України та інші зобов'язання Німеччини поширюються на промыжок часу "аж до 2026 року".

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно", - наголосив Пісторіус.

Нагадаємо, днями канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) знову пообіцяв не послаблювати військову допомогу Україні на тлі повідомлень про скорочення підтримки з німецького бюджету.