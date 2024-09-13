118 млн євро: Фінляндія виділяє новий пакет допомоги Україні

Фінляндія виділяє 25-й пакет військової допомоги Україні вартістю близько 118 мільйонів євро. Загалом держава вже надала Києву оборонну допомогу на 2,3 мільярда євро.

Фінляндія передасть Україні черговий пакет військової допомоги. Орієнтовна вартість техніки та засобів, які до нього увійдуть, становить близько 118 мільйонів євро, повідомило міністерство оборони Фінляндіїу п'ятницю, 13 вересня.

"Те, як розвиваються події у війні в Україні,залишається серйозним. Як і обіцяла, Фінляндія продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше послання країнам-партнерам полягає в тому, що ми не повинні здаватися", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен.

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Це буде вже 25-й пакет військової допомоги Україні від Фінляндії. Загалом держава вже надала Україні оборонну допомогу на суму в 2,3 мільярда євро, додали в міноборони Фінляндії.

Втім, докладної інформації про те, які саме засоби увійдуть у цей пакет допомоги, у міністерстві оборони Фінляндії не надають. У відомстві кажуть, що це обумовлено оперативними міркуваннями а також задля того, аби вантаж безпечно прибув до місця призначення.

Нагадаємо, що у червні Фінляндія виділила партію озброєння на 160 мільйонів євро.