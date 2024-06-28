Фінляндія виділяє Києву пакет озброєння на 160 млн євро

Фінляндія виділяє Києву пакет озброєння на 160 млн євро28 червня 2024 р.
Фінляндія відправить Україні новий пакет військової допомоги на суму майже 160 мільйонів євро. Таке рішення ухвалив президент країни Александр Стубб у п'ятницю, 28 червня, за пропозицією уряду.
За даними фінського міноборони, це буде вже 24-те постачання оборонного обладнання з Фінляндії в Україну. З міркувань безпеки країна не розголошує точний склад пакету, а також способи і терміни доставки зброї.
"Фінляндія має намір підтримувати Україну в її боротьбі з необґрунтованою агресією Росії. Йдеться не тільки про Україну, а й про право всіх вільних народів на своє існування. Ми, фіни, на прикладі власної історії зрозуміли, наскільки важливим є це питання", - зазначив міністр оборони Антті Гяккянен.
У відомстві наголосили, що Фінляндія також бере участь у чеській ініціативі зі спільних закупівель боєприпасів для потред української армії. Крім того, Фінляндія залучена до бронетанкової коаліції, очолюваною Польщею, Німеччиною та Італією, і коаліції інформаційних технологій, очолюваній Естонією та Люксембургом. Метою міжнародних коаліцій є надання довгострокової підтримки Україні.
Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією в Україну, становить 2,2 мільярда євро.
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