Фінляндія виділяє Києву пакет озброєння на 160 млн євро

З міркувань безпеки Фінляндія не розголошує точний склад пакету, а також способи і терміни доставки зброї.

Фінляндія відправить Україні новий пакет військової допомоги на суму майже 160 мільйонів євро. Таке рішення ухвалив президент країни Александр Стубб у п'ятницю, 28 червня, за пропозицією уряду.

За даними фінського міноборони, це буде вже 24-те постачання оборонного обладнання з Фінляндії в Україну. З міркувань безпеки країна не розголошує точний склад пакету, а також способи і терміни доставки зброї.

"Фінляндія має намір підтримувати Україну в її боротьбі з необґрунтованою агресією Росії. Йдеться не тільки про Україну, а й про право всіх вільних народів на своє існування. Ми, фіни, на прикладі власної історії зрозуміли, наскільки важливим є це питання", - зазначив міністр оборони Антті Гяккянен.

У відомстві наголосили, що Фінляндія також бере участь у чеській ініціативі зі спільних закупівель боєприпасів для потред української армії. Крім того, Фінляндія залучена до бронетанкової коаліції, очолюваною Польщею, Німеччиною та Італією, і коаліції інформаційних технологій, очолюваній Естонією та Люксембургом. Метою міжнародних коаліцій є надання довгострокової підтримки Україні.

Загальна вартість оборонного обладнання, поставленого Фінляндією в Україну, становить 2,2 мільярда євро.

Читайте також: Нордичні країни створять військово-транспортний коридор