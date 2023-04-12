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Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу

Максим Драбок
2 год. тому

Контрнаступ ЗСУ відкладається через погану погоду і повільне постачання Заходом техніки і боєприпасів, пишуть американські ЗМІ. DW підготувала перелік основної західної зброї, яка вже надійшла в Україну. Як вона може змінити роботу ЗСУ?

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