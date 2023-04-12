Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу

КонфліктиУкраїнаЗахідна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаМаксим Драбок2 год. тому2 год. томуКонтрнаступ ЗСУ відкладається через погану погоду і повільне постачання Заходом техніки і боєприпасів, пишуть американські ЗМІ. DW підготувала перелік основної західної зброї, яка вже надійшла в Україну. Як вона може змінити роботу ЗСУ?https://p.dw.com/p/4Q1PQРеклама