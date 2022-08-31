Місія МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС 1 вересня

189-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 31 серпня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події середи, 31 серпня (час київський).

++22.55++

Президент України Володимир Зеленський у середу провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача за участі керівників силових органів. "Думаю, що очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповіли про ситуацію на передовій, про її розвиток", - розповів глава держави у традиційному вечірньому зверненні.

Українські розвідники вдячні людям з південних регіонів і окупованого Криму за підтримку і надану інформацію, яку "відпрацюють по максимуму", зазначив він. "Нехай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться. Тимчасово знаходяться", - додав Зеленський.

++22.40++

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в середу пообіцяв вже протягом найближчих тижнів ухвалити процедури, згідно з якими більшість росіян не зможуть в’їхати на територію країни.

"На це піде певний час, але я думаю, що час тут також грає важливу роль, якщо подивитися на велику кількість російських громадян, які в’їжджають в Естонію", – цитує міністра Reuters він. За словами глави МЗС Естонії, за останні шість місяців у країну з населенням в 1,3 мільйона в’їхали 300 тисяч росіян.

++22.20++

В середу російські війська випустили понад 50 мін та снарядів по території Сумської області, повідомив в Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Під обстріли потрапили Білопільська, Шалигінська та Краснопільська громади. "Обійшлося без жертв та руйнувань", - зазначив Живицький.

++22.15++

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відправиться на Запорізьку атомну електростанцію, окуповану росіянами, у четвер, 1 вересня, повідомляє Reuters. Про те, що питання "фізичного допуску місії" на ЗАЕС вирішуватиметься 1 вересня заявив і міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону.

В свою чергу головне управління розвідки міністерства оборони повідомило в Telegram, що "узгоджується маршрут обходу станції із акцентуванням представників МАГАТЕ на об’єктах, що зазнали ураження внаслідок обстрілів". "Наразі можливість прибуття на станцію місії МАГАТЕ постійно ускладнюється деструктивними діями з боку окупаційної адміністрації міста-супутника станції Енергодара та самої станції", - зазначили в ГУР.

Серед деструктивних дій росіян в розвідці називають: провокативні обстріли як самої станції, так і можливих маршрутів прибуття представників МАГАТЕ, репресій і зникнення працівників станції, яких окупанти вважають недостатньо "благонадійними". "Їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі", - наголосили в ГУР.

++22.00++

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян під час свого візиту до Москви обговорює серед іншого питання звільнення українських полонених, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Перебуваю з коротким візитом і важливою місією в Росії. Перше питання, яке є однією з важливих частин цього візиту - це послання одного з лідерів європейських країн на адресу пана доктора С.І. Раїсі (президент Ірану - ІФ-У), де Іран попросили торкнутися питань України та сприяти припиненню війни. З цього приводу були переговори з гуманітарних питань, зокрема визволення українських полонених", - цитує агенство допис міністра в Instagram.

++21.40++

В Україні немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку, тому міністерство оборони розробило проект змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо "добровільності постановки на військовий облік жінок", повідомила у Facebook заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що пропозиції вже передані до Верховної ради і зараз опрацьовуються з комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки. "У разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби", - заявила Маляр.

++21.30++

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС заборонити російське телебачення, а також присутність російських пропагандистів. "Досі в європейських країнах продовжують працювати російські пропагандисти. Досі в країнах ЄС є російське телебачення, яке є найбільшим дезінформатором у світі. І проти кого вони працюють, скажіть мені? Що саме вони намагаються знищити або хоча б дискредитувати насамперед? Європейську демократію", - пояснив Зеленський, виступаючи відеозв'язком перед учасниками конференції Forum 2000 у Празі.

++21.17++

За минулу добу російська армія чотири рази обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. "Внаслідок обстрілів міста Нікополь із ствольної артилерії та РСЗВ "Град" поранення отримала жінка 1965 року народження, вона госпіталізована. Пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків та 14 об'єктів: коледж, аптека, кілька магазинів, Палац урочистих подій, культурно-спортивний комплекс, ДЮСШ, три аптеки та інші", - повідомив на вечірньому брифінгу голова криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його даними, у Криворізькому районі росіяни обстріляли з РСЗВ "Ураган" Зеленодольську громаду та село Мар'янське. Пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі.

++21.10++

Європейський Союз не визнаватиме російські паспорти, які видають на тимчасово окупованих територіях України, повідомив представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС із країн ЄС. Він також підтвердив, що глави зовнішньополітичних відомств погодили призупинення угоди про спрощений візовий режим з РФ.

Читайте докладніше: ЄС призупинить угоду з РФ про спрощену видачу віз замість повної заборони

++21.00++

Двох українських громадсько-політичних діячів судитимуть за підготовку силового перевороту у співпраці з росіянами, повідомила пресслужба Служби безпеки України. Контррозвідка СБУ викрила їх ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, тепер матеріали справи передали до суду.

Зловмисники координували дії з росіянами, зокрема в 2019 році контактували з приймальнею помічника російського президента Владислава Суркова, а також з окремими членами ГО "Український вибір" Віктора Медведчука. Не отримавши очікуваного фінансування від структур Медведчука, вони почали діяти відокремлено. Надати кошти їх пообіцяв представник Росії, який має зв’язки у тамтешніх спецслужбах та уряді.

Для силового повалення влади фігуранти розробили план проведення "Національних зборів" у Києві, під час яких планувалося оголосити про відсторонення президента, розпуск Верховної Ради і уряду. Кошторис проведення "Національних зборів" становив 9,7 мільйонів доларів. Після початку широкомасштабного вторгнення заколотники змінили план перевороту на створення "народних республік" у західних областях.

++20.30++

Російські підрозділи намагаються покращити логістичне забезпечення своїх військ на Слов'янському напрямі, а також поповнити втрати та відновити забезпечення на Південнобузькому напрямку, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом дня російські війська продовжували обстрілювати з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії населені пункти і цивільну інфраструктуру в Чернігівській і Сумській областях, на Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямах.

В Харківській області росіяни здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Прудянків. На Бахмутському напряму відбито спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве та Майорськ. Також невдалі спроби наступу окупаційні війська здійснили у напрямках Авдіївки, Первомайського, Красногорівки та Мар’їнкі. Російські підрозділи зазнали втрат і відійшли.

++20.10++

Під Мелітополем Запорізької області пролунали вибухи у районі скупчення російської військової техніки, повідомив мер міста Іван Федоров. "Вибухи йшли по наростаючій: спочатку їх почули мешканці південних вулиць, згодом все місто. Збираємо більш детальну інформацію", - написав він у телеграм-каналі.

++19.10++

Російські військові затримали в Енергодарі українських громадян та звинуватили їх у підготовці теракту під час візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Як повідомляє російське держагенство "РИА Новости" з посилання на місцеву окупаційну адміністрацію в затриманих буцім-то вилучили стрілецьку зброю, гранатомети та вибухові пристрої. Кількість затриманих та будь-які інші деталі окупаційна влада не розголошує

++18.35++

Національна спілка письменників України пропонує закрити музей письменника Михайла Булгакова в Києві, а замість нього створити музей українського композитора Олександра Кошиця, який до 1906 року мешкав в тому ж будинку, де зараз знаходиться музей Булгакова, йдеться в заяві секретаріату спілки.

++18.15++

У Синельниківському районі Дніпропетровської області здетонував касетний боєприпас - загинув підліток, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, це вже восьма смерть через детонацію таких боєприпасів. "Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів. Натрапили на підозрілий предмет – телефонуйте рятувальникам або поліції", - закликав голова ОВА.

++18.10++

Україна компенсувала роботодавцям 108 мільйонів гривень за працевлаштування понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко в середу. "Понад 6,6 тисячі підприємців узяли на роботу внутрішньо переміщених українців та отримають від держави відповідну компенсацію", - наводить її слова пресслужба відомства.

Програму стимулювання бізнесу щодо взяття на роботу внутрішніх переселенців уряд затвердив у квітні, а у травні в застосунку "Дія" було запущено послугу компенсації - 6500 гривень за кожного переселенця протягом двох місяців. Загалом на програму з держбюджету було виділено 200 млн грн.

++17.20++

Народні депутати Сергій Кузьміних, Ганна Бондар, Олександр Аліксійчук (всі троє - "Слуга народу") та Іван Крулько ("Батьківщина") пропонують Верховній Раді звернутися до ООН, Європарламенту, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу про визнання Республіки Білорусь державою – спонсором тероризму. Відповідний проєкт постанови депутати зареєстрували у Верховній Раді у вівторок, 30 серпня

Парламентарі просять міжнародні інституції посилити тиск на Республіку Білорусь, зокрема шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави-спонсора тероризму.-

"З початку війни Росії проти України Республіка Білорусь надала свої території та об'єкти військової інфраструктури російським військам для нападу на Україну. Згідно з нормами міжнародного права, Білорусь є співагресором… За час військового протистояння з території Білорусі по Україні російські агресори випустили понад 600 ракет, які призвели до масових руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури та смертей серед мирного населення ", - наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови.

++17.05++

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував створити спеціальну програму для російських військових, які відмовляться воювати в Україні.

"Месседж: рятуйся і біжи. Складіть зброю, здайтеся українським військам і отримайте можливість розпочати нове життя.... Навіть якщо один російський військовий складе зброю і вирішить піти, це означає врятовані українські життя та наближення світу ", – заявив глава українського зовнішньополітичного відомства в інтерв'ю агентству Reuters.

++16.55++

Cьомий пакет військової допомоги Швеції Україні складається з артилерійських боєприпасів на суму 500 мільйонів шведських крон (46,8 мільйонів євро), повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

За її словами, управління матеріальних засобів оборони (FMV) та Збройні сили Швеції також розглянуть можливість надання Україні артилерійських систем Archer, зенітно-ракетних комплексів RBS70 та іншого озброєння.

++16.45++

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію має технічний характер, в той час, як створення демілітаризованої зони на ЗАЕС - "це питання політичної волі", заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. "Але моя місія - я вважаю, що дуже важливо встановити (це) з усією ясністю - моя місія - це технічна місія», - цитує Гроссі агенція Reuters.

Він додав, що місія МАГАТЕ прагне запобігти ядерній аварії і зберегти Запорізьку АЕС. За словами Гросі, перший візит місії на станцію може тривати кілька днів.

++16.05++

У ФРН намагалися підпалити дитячий садок, у якому навчаються діти з України

У східнонімецькому місті Лейпциг наприкінці минулого тижня невідомі намагалися підпалити дитячий садок, до якого ходять діти біженців з України, повідомила газета Bild.

Фото: Waltraud Grubitzsch/picture alliance/dpa

Серйозної пожежі не виникло, від полум'я лише трохи постраждали вхідні двері. Оскільки напад стався вже після закриття садка, постраждалих немає.

Дитсадок розташований за 700 метрів від притулку для біженців, який ввечері 26 серпня закидали палаючими предметами. Через це поліція не виключає зв'язку між двома нападами.

Читайте детальніше: У ФРН намагалися підпалити дитячий садок, у якому навчаються діти з України

++15.50++

Служба безпеки України оприлюднила дані ще трьох російських військовослужбовців, причетних до злочинів проти мирного населення на Київщині. Зокрема йдеться про командира 15 окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади підполковника Андрія Марушкіна, який, за даними української спецслужби, у період із 1 до 30 березня 2022 року віддавав злочинні накази про артилерійські обстріли населених пунктів та цивільних об'єктів.

СБУ також закидає двом солдатам-контрактникам - Олексію Токмакову та Олексію Крошкіну - вбивство цивільного мешканця Гостомеля 11 березня.

++15.45++

Збройні сили України закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами в Херсонській області, повідомляє оперативне командування "Південь". Ракетно-артилерійські підрозділи також нанесли удари по двом пунктам управління, двом складам з боєприпасами, засобам протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районам зосередження російської артилерії в області.

ОК стверджує, що втрати армії РФ складають 15 людей, три танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс "Тор", ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост", шість одиниць авто-бронетехніки та два склади боєприпасів.

++15.30++

"Газпром" з 1 вересня збільшить постачання газу до Угорщини на 5,8 мільйона метрів кубічних на день. Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляє Reuters.

++15.18++

Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя на шляху до АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула з Києва до Запоріжжя, повідомляє агентство Reuters. З цього міста експерти місії вирушить на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію.

++15.00++

Чотири країни ЄС погрожують не пускати росіян з шенгенськими візами

Польща та країни Балтії розглядають можливість заборонити в’їзд російським туристам із шенгенськими візами в разі провалу рішення щодо обмежень на рівні всього Європейського Союзу.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В їхній заяві йдеться, що призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ, яке підтримують багато членів Євросоюзу, є "першим необхідним кроком", але недостатнім: "Потрібно різко обмежити кількість виданих віз, перш за все туристичних, щоби зменшити потік російських громадян до ЄС і Шенгенської зони. Поки такі заходи не діють на рівні ЄС, ми розглянемо можливість запровадження на національному рівні тимчасових заходів щодо заборони видачі віз або обмеження перетину кордону для громадян Росії, які мають візи ЄС".

Читайте детальніше: Чотири країни ЄС погрожують не пускати росіян з шенгенськими візами

++14.47++

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території анексованого Криму незаконно затримали понад 130 осіб, які відкрито чинять спротив окупації та підтримують Україну. Про це заявила постійна представниця президента України Володимира Зеленського в Криму Таміла Ташева на брифінгу.

++14.24++

Вдень Росія обстріляла Київський район Харкова. Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, під ударом опинилось одне з підприємств міста. Спалахнула пожежа. Інформація щодо постраждалих уточняється.

++14.02++

Міністерство оборони Японії просить в уряду про збільшення бюджету на тлі війни в Україні та посилення тиску Китаю на Тайвань. "Міжнародна спільнота стикається з періодом найважчих викликів з часів Другої світової війни. Нинішній порядок стикається з серйозними викликами, оскільки світ вступає в нову еру кризи", - попереджає міністерство в своєму запиті на 40 мільярдів доларів. Як повідомляє AFP, японське міністерство оборони оприлюднило список бажань, який включає бойові дрони та випробування гіперзвукових ракет.

++13.39++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), висловлюючи співчуття щодо смерті колишнього лідера СРСР Михайла Горбачова, заявив, що той "помер у той час, коли демократія в Росії зазнала краху".

Михайло Горбачов Фото: Boris Yurchenko/AP/dpa/picture alliance

Президент ФРН Франк Вальтер-Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) зазначив, що мрія Горбачова про спільну та мирну Європу "лежить у руїнах, знищена жорстоким вторгненням Росії в Україну".

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі також сказав, що "прагнення Горбачова до миру, його опозиція імперіалістичному баченню Росії принесли йому Нобелівську премію, і ці меседжі є ще більш актуальними перед обличчям трагедії вторгнення в Україну".

Читайте детальніше: Канцлер Німеччини: Горбачов помер у період провалу російської демократії

++13.11++

Експорт Німеччиною військового обладнання зріс: від початку року до 24 серпня він склав 5,1 мільярда євро, в той час як за аналогічний період минулого року - 2,9 мільярда. Як повідомляє міністерство економіки ФРН, це сталося через постачання зброї Україні, яка захищається від нападу Росії, передає Reuters.

Читайте також: Шольц відвідав тренування ЗСУ та пообіцяв додаткову зброю

++12.44++

Міністерка енергетики Франції Аньєс Паньє-Рюнашер назвала "використанням газу як зброї" скорочення російським монополістом "Газпром" поставок французькій Engie через нібито "розбіжності між сторонами щодо застосування деяких контрактів". За її словами, країна передбачала такий сценарій і готувалася до нього з весни, скоротивши залежність від імпорту з РФ до дев'яти відсотків - приблизно вдвічі більше, ніж перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн зазначила, що країна має інші джерела постачання.

Глава французького енергетичного регулятора CRE Еммануель Варгон запевнила, що країна матиме достатні запаси газу на майбутню зиму, але додала, що, можливо, іноді доведеться імпортувати електроенергію. "Ми впевнені, що зможемо пережити цю зиму без російського газу", - цитує її Reuters.

++12.12++

Більше чверті мешканців Німеччини, 26 відсотків, вважають, що уряд надто мало робить для допомоги Україні, яка страждає від вторгнення російських військ, свідчить соціологічне опитування служби Forsa, проведене на замовлення німецьких телекомпаній RTL та n-tv. 43 відсотки респондентів задоволені заходами, яких вживає німецький уряд, а 25 відсотків вважають, що ФРН робить для України надто багато.

Майже третина опитаних, 32 відсотки, виступає за постачання Києву важких озброєнь з Німеччини навіть, якщо це негативно позначиться на оснащенні Бундесверу (німецьких збройних сил). Проти постачань висловилися 62 відсотки респондентів.

Більшість опитаних, 77 відсотків, підтримують ідею переговорів щодо закінчення війни в Україні, в яких мають брати участь країни Заходу. 17 відсотків вважають, що Захід не повинен зараз вступати до таких переговорів.

++11.40++

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликав країни ЄС знайти спільну мову щодо заборони віз для російських туристів. "Нам доведеться досягти згоди та політичного рішення. Я буду працювати на єдність", - сказав Боррель, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, що триває другий день в Празі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, запрошений на зустріч, зазначив у коментарі агентству Reuters: "Час напівзаходів минув. Лише жорстка і послідовна політика може дати результат". Він також запропонував запустити спеціальну програму для російських солдатів, які більше не хочуть воювати в Україні. "Рятуйся і йди геть. Складай зброю, здавайся українським силам і отримай можливість розпочати нове життя. Я впевнений, що цю пропозицію варто зробити, адже навіть якщо один російський солдат складе зброю і вирішить піти, це означає врятовані українські життя та наближення миру", - сказав Кулеба, але не уточнив, де саме солдати з РФ зможуть отримати "нове життя".

++11.15++

ЗСУ вдається просуватися на півдні України - британська розвідка

Збройним силам України вдалося просунутися на деяких ділянках фронту на півдні, повідомляється у зведенні військової розвідки Великобританії.

Український військовий на півдні Фото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

"Українські сили посунули лінію фронту назад у деяких місцях, скориставшись відносно слабкою російською обороною. РФ зараз, імовірно, спробує закрити прогалини за допомогою спеціальних мобільних резервних груп. Серед них, скоріше за все, будуть деякі зі східного угруповання військ", - ідеться в щоденному огляді. За даними британських розвідників, в Україну, швидше за все, спрямують "добровольчі батальйони" новоствореного 3-го армійського корпусу РФ.

Читайте детальніше: ЗСУ вдається просуватися на півдні України - британська розвідка

++10.56++

Аналітики американського інституту вивчення війни (ISW) називають український контрнаступ злагодженим процесом, який потребує певного часу. Вони вважають, що Кремль використає останній факт, а також стриманість української сторони в офіційних коментарях, для підриву в інформаційному просторі віри в перспективність операції Збройних сил України.

Крім того, в щоденному звіті ISW ідеться, що президент РФ Володимир Путін створює умови для примусової культурної асиміляції вивезених до Росії українців. Зокрема, аналітики згадують обговорення Путіним із главою Федерального агентства РФ із питань національностей Ігорем Баріновим створення "адаптаційних центрів" для "мігрантів".

++10.28++

У Росії вибухнула ракета, запущена по Харкову - Синєгубов

Вранці в російському Бєлгороді пролунали вибухи та спрацювала система протиповітряної оборони, руйнувань та постраждалих немає, повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов стверджує, що на території РФ вибухнула одна з трьох ракет, запущених близько півночі з Бєлгорода по Харкову. Ще одна ракета вибухнула в повітрі над територією Шевченківського району Харкова, а остання влучила поряд із закладом освіти в Київському районі. "Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, сталися пожежі. Поранення зазнали дві жінки, яким 81 та 71 рік", - написав він у Telegram.

Уночі російська армія обстріляла з реактивних систем залпового вогню "Смерч" Новобаварський район Харкова. Пошкоджене дорожнє покриття, вибиті шибки в будинках, але втрат немає.

Унаслідок вчорашнього масованого обстрілу центра Харкова, попередньо з самохідних артилерійських установок "Піон", пошкоджені житлові будинки, місця відпочинку, автомобілі, сталося кілька пожеж. Загинули четверо людей, постраждали 14 цивільних, у тому числі шестирічна дитина. В області протягом доби з пораненнями госпіталізували одну людину.

++10.10++

Внаслідок обстрілів об'єктів інфраструктури Миколаєва 30 серпня загинула одна людина, ще двоє були поранені. Ліквідація однієї з пожеж, що виникла через удар, досі продовжується. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++09.54++

57-річна жінка зазнала поранень та була госпіталізована внаслідок нічних атак РФ на Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, росіяни чотири рази за ніч обстріляли Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії.

В самому Нікополі снаряди пошкодили 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.

++09.29++

Вночі обстрілів зазнали Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр і Курахове Донецької області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У Краматорську внаслідок ракетного удару пошкоджені щонайменше чотири багатоповерхівки в центральній частині міста.

У Слов'янську пошкоджені будинки за п'ятьма адресами.

У Часовому Яру під вогонь потрапили житловий сектор і промислова зона. Пошкоджені два багатоквартирні будинки.

У Кураховому поцілили в автостоянку. Згоріли приватні автомобілі та муніципальна техніка.

Жертв серед цивільного населення немає. Водночас 30 серпня на Донеччині загинули четверо цивільних внаслідок атак РФ. Двоє мирних жителів отримали поранення.

++09.07++

У Криму в селищі Красногвардійське палає нафтобаза - ЗСУ

В анексованому Росією Криму в селищі Красногвардійське горить нафтобаза.

Дим від вибуху в Криму 16 серпня Фото: Sergei Malgavko/TASS/IMAGO

Про це повідомляють речник Одеської обласної адміністрації Сергій Братчук та Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в Telegram, публікуючи відео очевидців.

Тим часом російські ЗМІ згодом написали з посиланням на окупаційну владу, що загорілися складські приміщення площею 800 метрів квадратних із магазином "великої роздрібної мережі". Про причину пожежі не повідомляється.

Читайте детальніше: В окупованому Криму спалахнула нова пожежа

++08.51++

За оцінками США, Росія може провести псевдореферендуми на окупованих територіях України найближчими тижнями. В Державному департаменті попередили, що це загрожуватиме РФ новими санкціями. Як зазначив на брифінгу перший заступник речника Держдепу Ведант Патель, у розпорядженні Вашингтона є низка заходів, до яких може вдатися американська влада - "економічні санкції та інші речі".

++08.23++

Росія знову призупинила поставки газу "Північним потоком"

Російський "Газпром" призупинив постачання до Німеччини "Північним потоком", повідомляє оператор газопроводу Nord Stream AG.

Північний потік Фото: Sean Gallup/Getty Images

У компанії попереджували завчасно про припинення поставок на три дні через ремонтні роботи та запевняють, що постачання газу відновиться зранку 3 вересня.

Однак глава німецького Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер (Klaus Müller) поставив під сумнів правдивість вказаної причини з огляду на систематичне скорочення поставок російського газу останніми місяцями.

Читайте детальніше: Росія знову призупинила поставки газу "Північним потоком"

++07.59++

РФ не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Донецької області, зазначає генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

За його даними, запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Зайцевого, Пісків, Первомайського, Мар'їнки та Кодеми, контроль над якою росіяни намагаються встановити.

Водночас ЗСУ відкинули наступ РФ у напрямках Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Красногорівки та Мар'їнки.

На окупованій території Запорізької області росіяни здійснюють перегрупування частин і підрозділів третього армійського корпусу, щоби відновити наступ на Запорізькому напрямку, йдеться у зведенні.

Під вогнем важкої техніки РФ - населенні пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

++07.41++

Вночі російська армія обстріляла Київський район Харкова в центрі міста. Постраждали житловий будинок і офісна будівля. Двоє людей були поранені. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

++07.20++

Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на Запорізьку АЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила вранці в середу з Києва на Запорізьку атомну електростанцію, повідомили свідки агенції Reuters. Коли саме вони прибудуть на АЕС, не уточнюється.

"Ми проведемо там кілька днів", - наводить слова генерального директора МАГАТЕ та очільника місії Рафаеля Гроссі агентство dpa.

Читайте детальніше: Місія МАГАТЕ вирушила з Києва на Запорізьку АЕС

Місія МАГАТЕ Фото: Dean Calma/IAEA/abaca/picture alliance / abaca